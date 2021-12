https://cz.sputniknews.com/20211221/blinken-bez-vudciho-postaveni-usa-by-se-svet-mohl-propadnout-do-chaosu-16941603.html

Blinken: Bez vůdčího postavení USA by se svět mohl propadnout do chaosu

Blinken: Bez vůdčího postavení USA by se svět mohl propadnout do chaosu

Svět se bez Spojených států sám neuspořádá, chaosu zabrání pouze americké vůdčí postavení, prohlásil na tiskové konferenci americký ministr zahraničí Antony... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-21T20:35+0100

2021-12-21T20:35+0100

2021-12-21T20:58+0100

svět

usa

svět

zahraničí

ministra zahraničí

antony blinken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/54/45/544554_0:0:3720:2094_1920x0_80_0_0_3b7a9eab7c36e2484003afa0aa4ceb26.jpg

„Vedoucí postavení Ameriky je důležité. Svět se neorganizuje sám. Když se neangažujeme, když nevedeme, stane se jedna ze dvou věcí: buď se nás pokusí zastoupit někdo jiný, ale ne způsobem, který by podporoval naše zájmy a hodnoty, nebo se o to nepokusí nikdo. Pak nastane chaos,“ řekl Blinken na ministerstvu zahraničí.Podle Blinkena jsou po desítkách osobních setkání s protějšky ve všech regionech světa „upřímně nadšeni zapojením a vedením USA“.Žádné nové schůzky mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem se zatím neplánují, uvedl na úterní tiskové konferenci americký ministr zahraničí Antony Blinken.„V současné době se nic takového neplánuje,“ řekl Blinken novinářům o možnosti nového kola jednání mezi vedoucími představiteli USA a Ruska. Zdůraznil, že jednání by měla probíhat „na pozadí deeskalace situace“, přičemž měl na mysli situaci kolem Ukrajiny.Ministr zahraničí USA Blinken uvedl, že USA plánují počátkem příštího roku bilaterální kontakty s Ruskem, NATO a OBSE v oblasti bezpečnosti.Na Západě a v Kyjevě se v poslední době zvedla nová vlna zpráv o tom, že Rusko chystá vpád na Ukrajinu. Rusko opakovaně odmítá obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ a tvrdí, že nikoho neohrožuje a nemá v úmyslu na nikoho zaútočit, zatímco tvrzení o „ruské agresi“ slouží jako záminka k rozmístění dalšího vojenského vybavení NATO v blízkosti ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničí již dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu se proti němu bránit jsou směšná a nebezpečná.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211221/stefec-zapad-provokuje-asi-nechape-ze-rusko-pise-novou-kapitolu-svych-ozbrojenych-sil-16940482.html

usa

svět

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, svět, zahraničí, ministra zahraničí, antony blinken