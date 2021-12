„Budete o ně bojovat u večeře.“ Vítězka MasterChefa prozradila autorský recept pečených brambor

https://cz.sputniknews.com/20211221/budete-o-ne-bojovat-u-vecere-vitezka-masterchefa-prozradila-autorsky-recept-pecenych-brambor-16934147.html

Vítězka světoznámého kulinářského pořadu MasterChef Saliha Mahmood Ahmed sdílela svůj zvláštní recept na pečené brambory. Toto krásné a velmi chutné jídlo bude... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

Vítězka světoznámého kulinářského pořadu MasterChef Saliha Mahmood Ahmed sdílela svůj zvláštní recept na pečené brambory. Toto krásné a velmi chutné jídlo bude ozdobou vašeho vánočního stolu.Šéfkuchařka zdůraznila, že obvykle jsou tyto brambory jediným pokrmem, který hosté o Vánocích konzumují beze zbytku. „Budete o ně bojovat u večeře,“ řekla zpravodajskému portálu Express.Saliha Mahmood Ahmed je vítězka britského MasterChef 2017 a autorka knihy Khazana, která se stala nejlepší kuchařkou roku 2019 podle časopisu Observer Food Monthly.Šéfkuchařka používá brambory Maris Piper a přidává pikantní papriku a kajenský pepř.Vánoční pečené brambory od Salihy Mehmood AhmedSuroviny na 4 porce:Způsob přípravyPředehřejte troubu na 200°C . Umístěte dovnitř velký plech na pečení, aby se zahřál. Mezitím olupte brambory a nakrojte je na čtvrtiny. Vařte v osolené vodě asi 4 minuty, pak se slijte do cedníku. Ceďte tak, aby okraje brambor byly drsné a posypte krupicí nahoře.Nalijte olivový olej na horký pečicí plech a položte brambory do jedné vrstvy. Ujistěte se, že brambory nejsou u sebe. Pečte po dobu 20 minut, pak je otočte a pečte dalších 15 minut.Smíchejte papriku a kajenský pepř dohromady v malé misce. Posypte brambory touto směsí koření a vraťte je do trouby na posledních 15 až 20 minut, nebo tak dlouho, jak to bude trvat, aby byly opravdu zlaté a křupavé.Posypte mořskou solí a okamžitě podávejte.Dobrou chuť!Také doporučujeme nový recept kuřete s nádivkou pro sváteční stůl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

