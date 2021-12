https://cz.sputniknews.com/20211221/bulharsky-ministr-obrany-vystoupil-proti-umisteni-dalsich-vojsk-nato-v-zemi-16939993.html

Bulharský ministr obrany vystoupil proti umístění dalších vojsk NATO v zemi

Bulharský ministr obrany Stefan Janev se vyjádřil k návrhu rozmístit v zemi další síly NATO jako odpověď na kroky Ruska. Zmínil se o tom na svém účtu na... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

Připomeňme, že noviny Spiegel dříve psaly, že vrchní velitel Severoatlantické aliance v Evropě, americký generál Tod Wolters, navrhl rozšířit kontingent aliance v Bulharsku a Rumunsku. Návrh na rozšíření přítomnosti NATO souvisí s růstem počtu ruských vojenských jednotek na hranici s Ukrajinou.Bulharský ministr uvedl, že podobné návrhy se zatím nacházejí na úrovni jednání. Prohlásil, že kroky Ruska na východním křídle NATO si vyžadují pozorné sledování, avšak předpokládá, že umístění vojsk by mohlo způsobit další eskalaci napětí v regionu.Připomeňme, že Wolters návrh předložil na nedávné tajné schůzce prostřednictvím videa s představiteli vojenských úřadů partnerských států. Podle deníku Wolters nabídl v rámci mise NATO Enhanced Forward Presence zformovat v Bulharsku a Rumunsku dva vojenské kontingenty, které by zahrnovaly do 1500 osob, přesně po vzoru stávajících kontingentů v Polsku a pobaltských zemích.Wolters během schůzky zdůraznil, že rozšíření mise NATO na jihovýchodním křídle „nepředstavuje provokaci“, ale slouží jako „záruka bezpečnosti pro partnerské státy“, píše Spiegel.V NATO oficiálně odmítli tyto informace komentovat, diplomatický zdroj však německému deníku potvrdil, že téma by mohlo být projednáno během příští schůzky ministrů obrany zemí aliance.Rusko nařčení Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ opakovaně odmítlo s tím, že nikoho neohrožuje a nehodlá nikoho napadnout. Prohlášení o takových plánech ze strany Ruska se podle Moskvy používají jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

