Česká krása dobývá svět. 16letá Češka zvítězila v soutěži Elite Model Look 2021

Česká krása dobývá svět. 16letá Češka zvítězila v soutěži Elite Model Look 2021

Ve finále prestižní soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2021 zvítězila Češka, teprve 16letá Amélie Konšelová.

Podle vítězky byl však online formát ještě složitější, než osobní účast.„Myslím si, že to bylo určitě náročnější, než kdyby se to konalo přímo v Barceloně. Měly jsme třeba dvakrát týdně online hovory se všemi z Barcelony, kteří to pořádali,“ prozradila mladá modelka.Zmiňme, že se soutěž konala celý měsíc a účastnice byly hodnoceny i za úkoly, které měly plnit každý týden.„Jeden z úkolů byl, že jsme měly natočit náš den až po náš večer, nebo rozhovor s modelkou Coco Rocho,“ řekla Amélie.Na dotaz poroty se Amélie nemohla dopředu připravit, ale ta nezahálela a se situací si poradila. Dotaz zněl, jaký je její skrytý talent a co by změnila, kdyby měla tu moc.Díky vítězství teď Amélii čeká první cesta letadlem, ze které má trochu obavy.„Poletím poprvé a ještě sama, tak trošku obavy mám, ale myslím, že to zvládnu,“ zdůraznila.„Vždycky člověk věří v ten největší úspěch. Pro nás je to projekt, který už dává dlouhodobě děvčatům naději uspět na poli profi-modelingu. Ze tří finalistů už tři letí do Koreje. Je to nadšení z úspěchu mladých lidí a je to skvělý začátek pro jejich kariéru,“ uvedl ředitel soutěže pro Českou a Slovenskou republiku Saša Jány.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

