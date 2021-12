https://cz.sputniknews.com/20211221/co-pro-nas-hbo-max-pripravila-pod-stromecek-platforma-vydala-trailer-specialu-o-harrym-potterovi-16930566.html

Co pro nás HBO Max připravila pod stromeček? Platforma vydala trailer speciálu o Harrym Potterovi

Co pro nás HBO Max připravila pod stromeček? Platforma vydala trailer speciálu o Harrym Potterovi

Streamovací platforma HBO Max zveřejnila nový trailer speciálního vydání: Harry Potter dvacet let filmové magie: Návrat do Bradavic. V české televizi ovšem... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

Vydání nového dokumentu bylo časově přizpůsobeno k výročí prvního „potterového“ filmu. Už před dvěma týdny HBO Max zveřejnila první upoutávku tohoto speciálu.Speciál Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic ponořuje diváky do průběhu natáčení filmu prostřednictvím nových rozhovorů s herci. Diváci se pustí do dobrodružství jako hrdinové jedné z nejoblíbenějších filmových franšíz. Film bude zveřejněn na HBO Max 1. ledna roku 2022. Speciálu se zúčastní Daniel Redcliffe, Emma Watson a Rupert Grint, kteří ve filmu o Harrym Potterovi hráli role hlavních postav. Ovšem autorka této ságy bude chybět v dokumentu, patrně příčinou toho by mohl být její postoj vůči trans lidem, jehož zveřejňuje na svém Twitteru.Sága o Harrym PotteroviFilmová série je složena z osmi filmů „Harry Potter“ byla natočena společností Warner Bros podle námětu knih anglické spisovatelky Joanne Rowlingové. První film Harry Potter a kámen mudrců vyšel v kinech 16. listopadu roku 2001. Závěrečný film Harry Potter a relikvie smrti – 2. část byl zfilmován v roce 2011, poté byly zfilmovány ještě dva filmy Fantastická zvířata a kde je najít, v nichž se vypráví o událostech předbíhajících ději základní ságy stejnojmenné knihy Rowlingové.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

