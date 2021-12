https://cz.sputniknews.com/20211221/ek-polsko-stale-nesplnilo-rozhodnuti-soudniho-dvora-eu-ve-veci-dolu-turow--16935716.html

EK: Polsko stále nesplnilo rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci dolu Turów

EK: Polsko stále nesplnilo rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci dolu Turów

21.12.2021

„Evropská komise opakovaně upozorňovala Polsko na nutnost plnit soudní rozhodnutí z 21. května letošního roku a zastavit těžbu. Je pro nás důležité, aby výroba byla pozastavena až do konečného rozhodnutí soudu,“ řekla Loonelová na brífinku v Bruselu.Dodala, že Evropská komise také stále nemá k dispozici údaje o tom, zda Polsko zaplatí pokuty stanovené za nedodržení soudního rozhodnutí. „Polsku jsme stanovili pokuty, ale zatím jsme neobdrželi žádné odpovědi,“ uvedla mluvčí EK.V květnu soud EU na žádost České republiky nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo veškeré práce v dole Turów.Zmiňme, že polský premiér Mateusz Morawiecki řekl na konci listopadu, že Polsko nezaplatí pokutu, kterou mu uložil soud EU, protože EU „překročila své pravomoce“. Podle názoru premiéra chtějí orgány EU – Evropský parlament, Soudní dvůr a Evropská komise – „zvýšit své pravomoci“. Náměstek polského ministra zahraničí Pawel Jabloňski ještě předtím v listopadu v pořadu rozhlasové stanice RMF FM řekl, že Polsko dosud nezačalo platit pokuty uložené unijním soudem.Spor o důl TurówNa konci května soud vyhověl české žádosti a vydal předběžné opatření, ve kterém Polsku nařídil „bezodkladné pozastavení“ těžby. To vláda ve Varšavě odmítla. Od 20. září proto Polsku naskakuje pokuta půl milionu eur denně, v přepočtu 12,7 milionu korun.Varšava zatím tvrdí, že pokutu platit nebude. Evropská komise už avizovala, že v pravý čas vyzve Polsko k úhradě pokuty, která má směřovat do unijního rozpočtu. Ve hře je i možnost odečtení peněz z unijních prostředků směřujících do Polska.Polští odboráři ze svazu Solidarita pokutu i pozastavení těžby v Turówě odmítají a mají za to, že unijní soud ve věci nemá pravomoc rozhodovat. V Lucemburku chtějí odevzdat petici, která označuje rozhodnutí soudu za „bezprecedentní pokus přivlastnění si kompetencí, které nepředpokládají smlouvy, na kterých je založená EU“.Dne 26. září polský premiér Mateusz Morawiecki oznámil varšavské návrhy na vyřešení situace s dolem. Jedná se podle něj o finanční podporu Polska obyvatelům příhraničních regionů České republiky při realizaci projektů souvisejících s čištěním vody, výstavbou protihlukových bariér a dalšími investicemi. Je bez pochyb, že daný spor velmi narušil česko-polské vztahy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

