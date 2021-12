https://cz.sputniknews.com/20211221/flegr-vidi-inspiraci-na-slovensku-za-dokoncene-ockovani-by-kazdemu-ve-veku-65-dal-15-tisic-korun-16938907.html

Flegr vidí inspiraci na Slovensku. Za dokončené očkování by každému ve věku 65+ dal 15 tisíc korun

Flegr vidí inspiraci na Slovensku. Za dokončené očkování by každému ve věku 65+ dal 15 tisíc korun

Ve vysílání CNN Prima NEWS hodnotil evoluční biolog Jaroslav Flegr a imunolog Václav Hořejší výrok poslance Marka Výborného o tom, že lidé, kteří nejsou... 21.12.2021

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný poskytl serveru Seznam Zprávy rozhovor, v němž zmínil, že neočkovaní lidé, kteří se nakazí covidem-19 a skončí na JIP, by si měli tuto péči hradit z vlastních kapes.Dodal, že by tento návrh nejspíš narazil na Ústavu. Nehledě na to má v plánu přesvědčit ministerstvo zdravotnictví i Legislativní radu vlády, aby o této možnosti alespoň popřemýšlela.Imunolog Václav Hořejší konstatoval, že takový nápad by nemusel být úplně špatný, avšak byl by těžko proveditelný. „Jakékoliv prostředky, které by lidi přesvědčily k očkování, jsou dobré. Nemyslím si, že se tohle opravdu podaří. Je to drsné opatření. Právníci by jej napadli ještě zuřivěji než třeba zavedení nouzového stavu.“Jaroslav Flegr to vidí zase úplně jinak. Ten by se místo negativní motivace soustředil na tu pozitivní.Covid-19 v ČRČeská republika v pondělí zaregistrovala 8586 případů covid-19. Toto číslo je o 3300 případů nižší, než bylo minulý týden, zároveň je toto číslo také nejnižší, co se týká počtu nakažených za všední dny během listopadu.Tyto denní přírůstky vykazují snižování již třetím týdnem. A nutno dodat, že ubylo i lidí v nemocnicích. Zde bylo v pondělí registrováno 4801 pacientů, z toho 840 ve vážném stavu. Minulý týden bylo hospitalizováno 6300 pacientů, s těžkým průběhem jich bylo více než tisíc. Tyto údaje přináší ministerstvo zdravotnictví.Nadále klesá také incidenční číslo. Co se týká celkové pandemie koronaviru, od března roku 2020 si nákazou prošlo více než 2,4 milionu obyvatel, z toho 35 401 zemřelo. Počty úmrtí vykazovaly více než stovku denně, od poloviny prosince se tento počet úmrtí točí kolem desítky denně.Aby se snížil počet úmrtí a těžkých průběhů covidu, byla zavedena vakcinace. Lékaři od minulého prosince podali 15 milionů dávek, s plným očkováním je více než 6,6 milionu lidí. V pondělí byla vakcinace podána 80 500 lidem, což je skoro jako minulý týden. Připomínáme, že většina už prochází posilovací dávkou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

