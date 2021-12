https://cz.sputniknews.com/20211221/lekar-radi-jak-sami-muzeme-poznat-trombozu-16928847.html

Lékař radí, jak sami můžeme poznat trombózu

Lékař radí, jak sami můžeme poznat trombózu

Britský profesor Mark Whiteley pro deník Daily Express hovořil o tom, jak sami můžeme rozpoznat krevní sraženinu. 21.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-21T06:05+0100

2021-12-21T06:05+0100

2021-12-21T06:05+0100

zdraví

lékař

riziko

pohyb

krev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1197/26/11972637_0:112:3073:1840_1920x0_80_0_0_94eb033ee019e32b58c76da11ef20df2.jpg

Pokud se v plicní tepně vytvoří krevní sraženina, může pacient pociťovat suchý kašel a dušnost. Někdy se objevuje krvavý výtok a nízký krevní tlak. Tento typ sraženiny je také doprovázen ostrou bolestí na hrudi.Pokud se v hlubokých žilách končetin vytvoří krevní sraženina, noha oteče.Whiteley doporučuje pravidelný pohyb, abychom předešli nebezpečí tohoto onemocnění.Lékař dodal, že se můžeme pravidelně protahovat, pokud není možnost se projít. Je také nutné přestat kouřit.Jurij Serebrjanskij o trombózeK trombóze se již dříve vyjádřil zasloužilý lékař Jurij Serebrjanskij.Upřesnil, že lékaři rozlišují venózní a arteriální trombózy. Mohou být doprovázeny silnými bolestmi, které se nedají zmírnit, poněvadž není odstraněna příčina.V rozhovoru pro televizi Moskva 24 kardiolog také poznamenal, že do rizikové skupiny patří pacienti s varikózním rozšířením žil, cukrovkou, arytmií a špatnou srážlivostí krve. Přitom při arytmii se tyto sraženiny mohou utrhnout a dostat se do srdce a plic, následkem je mozková mrtvice nebo infarkt myokardu.Serebrjanskij zároveň upozornil na to, že úrazy horních a dolních končetin mohou také způsobit trombózu. V tomto případě je třeba okamžitě zavolat záchranku, která určí, kam má být občan dopraven, řekl na závěr kardiolog.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211203/vedci-zjistili-pricinu-krevnich-srazenin-po-ockovani-vakcinou-astrazeneca--16719753.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lékař, riziko, pohyb, krev