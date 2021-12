https://cz.sputniknews.com/20211221/lipavsky-na-kratkem-reminku-jeho-pole-pusobnosti-bude-omezene-skodit-ale-muze-16932391.html

Lipavský na krátkém řemínku. Jeho pole působnosti bude omezené, škodit ale může

Ministr zahraničí Jan Lipavský bude pod dohledem. A do zahraniční politiky moc mluvit nebude. Potvrdil to pan prezident Miloš Zeman. Co Lipavský bude dělat? 21.12.2021, Sputnik Česká republika

Už to vylezlo ven. Pan prezident Miloš Zeman prozradil, proč kývl na jmenování sporného kandidáta Jana Lipavského ministrem zahraničí. Bude mít asi obojek pěkně nakrátko, aby v zahraničních vztazích moc nevyváděl.Premiér Petr Fiala prezidentu Miloši Zemanovi osobně garantoval, že nový ministr zahraničí Jan Lipavský bude jednat v souladu s programovým prohlášením. Prezident tím v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima NEWS zdůvodnil, proč nakonec i přes výhrady Lipavského jmenoval.„Osobní garance předsedy vlády má svoji váhu. Přiznávám se, že kdyby tato garance nebyla, tak bych i nadále odmítal jmenovat pana Lipavského,“ dodal pan prezident.Jan Lipavský bude mít, alespoň to tak vypadá, notněosekané pole působnosti. Evropskou unii bude dělat premiér Petr Fiala a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Na bezpečnostní rozměr zahraničních vztahů bude dohlížet poradce pro zahraniční a bezpečnostní otázky předsedy vlády Tomáš Pojar, který může zamířit i výš, do křesla národního bezpečnostního poradce.Premiér mu asi dovolí "škodit" v česko-ruských a česko-čínských vztazích. Ale ne přespříliš. Aby tím nerozhněval pana prezidenta Zemana. Ale určitě bude mít Lipavský od Hradu a Strakovy akademie zatrhnuto bratříčkování se sudetským landsmannschaftem.Jeví se to tak, že Piráti sice mají ministra zahraničí, a to je vám významná funkce, ale bez silné náplně. Jan Lipavský bude sedět v Černínském paláci, úřadovat, ale tu pravou zahraniční politiku budou místo něho dělat starší a zkušenější hoši. Ministr zahraničí České republiky bude jen do počtu, aby se neřeklo. Nebo se to alespoň tak zatím zdá.O omezení pro ministra zahraničí Jana Lipavského Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.Zahraniční politika vlády bude zcela určitě pod silným dohledem premiéra (německou politickou terminologií tzv. Chef-Sache, záležitost resp. agenda šéfa) resp. vlády jako celku, pro individuální pirátské ideologické a politické aktivity ministra Lipavského nebude moc prostoru. Pokud by k nim přece jen došlo, lze očekávat vnitro koaliční konflikt a zejména silný tlak ODS na výměnu ministra (možná i na výměnu resortu, který by byl koalici PirSTAN odebrán a vyměněn za jiný, ve prospěch koalice SPOLU).Bude Fiala ochoten na Lipavského zatlačit, když se jako ministr zahraničí dopustí nepřijatelných výroků? Nebo dokonce Lipavského vyhodit z vlády jak naznačujete?Po událostech okolo formování a jmenování vlády a jejich členů a dohodě s prezidentem velmi pravděpodobně ano. Premiér, pokud by k tomu došlo, bude nejen pod silným tlakem Hradu, ale i vlastních spolustraníků a výrazných osobností ODS v oblasti zahraniční politiky, jakými jsou například Jan Zahradil či Alexandr Vondra. A naopak, pozice Pirátů v koalici není příliš silná, jejich případný odchod z vlády by dokonce ani neohrozil většinovou podporu vládního kabinetu v Poslanecké sněmovně, pouze by ji snížil ze 108 na 104 hlasů. Lze tedy očekávat, že Jan Lipavský se bude pohybovat v intencích vládního programového prohlášení.Nebude Lipavský pro premiéra diplomatický hromosvod? Když se něco v zahraniční politice nepodaří, na vině bude nezkušený "pirát"...Lze spíše předpokládat, že klíčové záležitosti zahraniční politiky si premiér ohlídá. Například ve vztahu k Evropské unii skrze svého dlouholetého blízkého spolupracovníka a nyní ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, případně skrze svoji poradkyni pro evropské záležitosti Jolanu Mungengovou, anebo prostřednictvím svého poradce pro zahraniční a bezpečnostní otázky Tomáše Pojara. Lze očekávat, že tito lidé budou tvořit jakýsi „užší“ a klíčový štáb pro strategii a výkon zahraniční politiky vlády Petra Fialy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

