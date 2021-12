https://cz.sputniknews.com/20211221/miliardar-janecek-si-vzal-svoji-partnerku-lilii-v-kostele-kde-slouzi-fararka-ze-stardance-16941080.html

Miliardář Janeček si vzal svoji partnerku Lilii v kostele, kde slouží farářka ze StarDance

Miliardář Janeček si vzal svoji partnerku Lilii v kostele, kde slouží farářka ze StarDance

Dvakrát rozvedený miliardář Karel Janeček se opět oženil. Vzal si svoji dlouholetou partnerku Lilii Khousnoutdinovou, s níž má už dvě děti.

Svatba se konala v den zimního slunovratu 21. prosince, přičemž datum vybral sám ženich. Vzhledem k tomu, že je Janeček matematik, datum určitě není náhodné. Číslo 21 má podle matematika fenomenální význam a je možné ho označit za číslo našeho vesmíru.Janeček dorazil na svatbu ve dvou luxusních vozech, přičemž ho doprovázela tajemná postava v bílém, s dlouhými vlasy, s čelenkou a mečem. Tajemnou postavou, jak se později ukázalo, nebyla nevěsta, ale Janečkův kamarád.Nevěsta dorazila ke sňatku terénním vozem Land Rover, kterým jezdí také královna Alžběta II. Na svatbě samozřejmě nesměly chybět ani jejich dvě děti. Na obřadu byla přítomna zpěvačka Olga Lounová, která byla převlečena za vílu a na hlavě měla věneček a nesla vlečku nevěstě.Dvojice si své ano řekla v kostele svatého Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí. Mše tam slouží Martina Viktorie Kopecká, která se proslavila v taneční soutěži StarDance a obsadila tam skvělé druhé místo.Podle dostupných informací se obřadu účastnilo kolem 30 hostů, na večírek po obřadu však má dorazit až stovka dalších hostů.Mnozí byli překvapeni poté, co pár ohlásil, že oficiální sňatek přeci jen bude. Dvakrát rozvedený Janeček je totiž znám svou přízní k polyamorii, mnozí si proto nevěděli představit, že by miliardář mohl strávit život po boku jedné ženy.Lilie si z toho ale těžkou hlavu nedělá. „Přiznám se, že si myslím, že to byla spíš image,“ uvedla k dřívějšímu chování svého vyvoleného. Dvojice si během pětiletého vztahu pořídila dvě děti, dceru Isabelu a syna Karla George. Každý z nich má přitom ještě děti z předchozích manželství.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

