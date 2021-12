https://cz.sputniknews.com/20211221/nechat-nakup-na-posledni-chvili-neni-dobry-napad-nakoupit-je-treba-predem-nez-se-uzavrou-obchody-16932551.html

Nechat nákup na poslední chvíli není dobrý nápad… Nakoupit je třeba předem, než se uzavřou obchody

Není tajemstvím, že velké obchody a supermarkety mají o Vánocích zavřeno. Letos bude ovšem platit nouzový stav, jenž je umožňuje otevřít, ale přesto se... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

Neplánujete-li na Štědrý den nebo o Vánocích nakupovat ve večerce nebo na benzínce, bylo by vhodné zvážit nákup s dostatečným předstihem.Albert a Kaufland na Štědrý den zavřou v tři čtvrtě na dvanáct a oba následující vánoční dny budou mít zavřeno.Globus a Lidl 24. prosince zavřou prodejny o půl dvanácté a následující dva dny je také neotevřou.Billa 24. končí v poledne, Tesco zavře obchody o hodinu dříve, tedy v 11h, 25. a 26. klasicky mají zavřeno.Penny ani Ikea se neotevřou ani na Štědrý den.Hobbymarkety Hornbach a Baumax můžete navštívit 24. do 12h, pak až do 27. se neotevřou.Pokud vám ale o Vánocích dojdou potraviny, tak na vybranou z těch obchodů moc nezbyde, jelikož jeden z mála řetězců, jenž bude mít otevřeno 26. prosince od 8:00 do 18:00 je Makro, na Štědrý den ovšem zavírá o půl dvanácté.Zákon o otevírací době v maloobchodě v nouzovém stavu neplatí. Ačkoliv většina obchodních řetězců už loni za nouzového stavu zavřela prodejny dobrovolně, přesto vláda zvažuje možnost jejího uzákonění. Na základě toho Válek přemýšlí o uzavření obchodů na Štědrý den už od jedenácté, v tomto případě se obchody můžou uzavřít ještě dříve, než to teď prohlašují.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

