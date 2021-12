https://cz.sputniknews.com/20211221/nejlepsi-listopadovy-den-v-pondeli-bylo-jen-8586-pozitivnich-testu--16929719.html

Nejlepší listopadový den. V pondělí bylo „jen“ 8586 pozitivních testů

Nejlepší listopadový den. V pondělí bylo „jen“ 8586 pozitivních testů

Česká republika v pondělí zaregistrovala 8586 případů covid-19. Toto číslo je o 3300 případů nižší, než bylo minul týden, zároveň je toto číslo také nejnižší... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-21T08:07+0100

2021-12-21T08:07+0100

2021-12-21T08:07+0100

česko

koronavirus

omikron

hospitalizace

covid-19. pandemie koronaviru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/16618309_0:0:3112:1751_1920x0_80_0_0_6d3d4f7bfc30cafece62329dfc6ae2ac.jpg

Tyto denní přírůstky vykazují snižování již třetím týdnem. A nutno dodat, že ubylo i lidí v nemocnicích. Zde bylo v pondělí registrováno 4801 pacientů, z toho 840 ve vážném stavu. Minulý týden bylo hospitalizováno 6300 pacientů, s těžkým průběhem jich bylo více než tisíc. Tyto údaje přináší ministerstvo zdravotnictví.Nadále klesá také incidenční číslo. Zde je to za poslední týden na 100 000 obyvatel 608 případů, den před tím to bylo 639. Na prvním místě zůstává Vysočina, kde je na 100 000 obyvatel 763 nakažených. V Libereckém kraji to je 758 případů. Nejnižší incidenční číslo má Karlovarský kraj, zde je to nyní 342.Co se týká celkové pandemie koronaviru, od března roku 2020 si nákazou prošlo více než 2,4 milionu obyvatel, z toho 35 401 zemřelo. Počty úmrtí vykazovaly více než stovku denně, od poloviny prosince se tento počet úmrtí točí kolem desítky denně.Aby se snížil počet úmrtí a těžkých průběhů covidu, byla zavedena vakcinace. Lékaři od minulého prosince podali 15 milionů dávek, s plným očkováním je více než 6,6 milionu lidí. V pondělí byla vakcinace podána 80 500 lidem, což je skoro jako minulý týden. Připomínáme, že většina už prochází posilovací dávkou.K tomu, jak se epidemie vyvíjí napomáhají také provedené testy. Počet pozitivních testů se v poslední době také snižuje. Týdenní průměr ukazuje okolo 25 procent lidí s příznaky. Na začátku prosince byl pozitivní test skoro u každého třetího. Testy se provádí také po rizikovém kontaktu, což ukazuje epidemiologická indikace, zde je pozitiva méně než 12 procent. V případě preventivních testů, byly pozitivní testy prokázány u cca 5 procent.I když vidíme, že nákaza mírně klesá, stále vyvolává velké obavy nová varianta koronaviru, omikron. Odborníci uvádí, že omikron je více nakažlivější než varianta delta.25. prosince dle rozhodnutí nové vlády premiéra Petra Fialy (ODS) končí nouzový stav a Sněmovna nebude žádat o prodloužení. Nicméně premiér zdůraznil, že to neznamená, že by došlo k rozvolňování. Premiér uvedl, že budou využity i jiné nástroje jak s pandemii bojovat a budou použity v případě, že se situace opět zhorší. Ve středu má vláda jednat o protiepidemických opatřeních, která budou trvat do konce roku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211220/neni-to-konec-protiepidemickych-opatreni-vzkazal-rakusan-k-neprodlouzeni-nouzoveho-stavu-16927536.html

https://cz.sputniknews.com/20211220/pocet-nakazenych-omikronem-narusta-v-brne-uz-jich-potvrdili-celkem-17--16926741.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, omikron, hospitalizace, covid-19. pandemie koronaviru