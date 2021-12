https://cz.sputniknews.com/20211221/neni-jine-cesty-ven-z-pandemie-slovensky-premier-se-prohlasil-za-zastance-povinneho-ockovani-16938363.html

Není jiné cesty ven z pandemie. Slovenský premiér se prohlásil za zastánce povinného očkování

Předseda slovenské vlády Eduard Heger upozornil na svém facebookovém účtu na to, že podpora povinného očkování začíná růst. Odkázal při tom na publikaci... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

„Více než 83 % z hospitalizovaných pacientů v nemocnicích není plně očkováno. Jsou to většinou starší lidé, kteří v pandemii patří k těm nejohroženějším,“ podotkl politik.Podle Hegera si tuto skutečnost uvědomuje i část veřejnosti na Slovensku.Vyzdvihl, že to potvrzuje aktuální průzkum veřejného mínění, podle kterého narůstá podpora povinného očkování vybraných skupin obyvatelstva.Následně připomenul zkušenosti v jiných zemích.„Tímto tématem se nezabýváme pouze na Slovensku. Některé země západní Evropy povinně očkují vybrané skupiny obyvatelstva, v Rakousku dokonce přistoupili k plošnému povinnému očkování," zdůraznil Heger.Na závěr slovenský premiér jednoznačně definoval i svůj postoj.„I já osobně jsem zastáncem povinného očkování, aktuálně nevidím jinou cestu jak ven z pandemie,“ podotkl.Uveďme, že Sociologický ústav zmínil první tiskovou zprávu z prosincové vlny výzkumu „Jak se máte, Slovensko?“, která přinesla zjištění, že podpora povinného očkování mírně narůstá. Bylo poznamenáno, že počet respondentů, kteří schvalují povinné očkování pro vybrané skupiny obyvatelstva, je přibližně stejný jako počet lidí, kteří toto opatření odmítají.Kromě toho se současným lockdownem více respondentů souhlasí, než nesouhlasí, ale plošné zavření škol podporuje pouze o něco více než třetina respondentů.V listopadu Sputnik informoval o tom, že Rakouský kancléř Alexander Schallenberg vyhlásil v zemi zavedení povinného očkování proti koronaviru od 1. února 2022.„Přijali jsme velmi těžké rozhodnutí – co nejrychleji zavést povinné očkování, které bude platit už od 1. února 2022,“ prohlásil Schallenberg.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

