Obyvatelům Německa se doporučuje, aby kvůli pandemii co nejvíce omezili kontakty s lidmi

„Vzhledem k současné situaci je nutné okamžitě přijmout následující opatření, která by měla být přijata okamžitě a zachována až do poloviny ledna 2022. Patří mezi ně maximální omezení kontaktů, maximální preventivní opatření proti infekcím, maximální rychlost očkování obyvatelstva a omezení cestování na nezbytně nutnou míru,“ uvádí se v prohlášení.Německý kancléř Olaf Scholz a úřady 16 spolkových zemí budou v úterý jednat o přísnějších opatřeních zaměřených na omezení šíření koronavirové infekce. Očekává se, že omezení se dotknou i očkovaných občanů. Očekává se, že od 28. prosince se soukromých schůzek bude moci zúčastnit maximálně 10 osob. Neočkované osoby se budou moci setkat pouze se svými spolubydlícími. Kromě toho se očekává uzavření nočních klubů a diskoték.V současné době je epidemiologická situace v Německu stále poměrně složitá. Podle Institutu Roberta Kocha se počet potvrzených nových případů koronaviru v Německu za posledních 24 hodin zvýšil o 23 428. Od začátku epidemie byla infekce zjištěna u 6 833 050 obyvatel. Na následky onemocnění způsobeného koronavirem zemřelo v zemi během 24 hodin celkem 462 pacientů. Celkový počet úmrtí v Německu během celé pandemie dosáhl 108 814.Německo zařadilo Spojené království na seznam zemí, kde se vyskytují mutace koronaviru, uvedl Institut Roberta Kocha. Od pondělí 20. prosince tak Berlín zavedl omezení pro osoby vstupující ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, všech britských zámořských území, ostrova Man a Normanských ostrovů. Všichni příchozí budou muset strávit 14 dní v karanténě. Tento požadavek se týká i těch, kteří byli očkováni a prodělali covid-19. Zkrácení doby dočasné karantény není možné.Kromě Spojeného království přidalo Německo na seznam zemí postižených mutací SARS-CoV-2 Botswanu, Svazijsko, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe. Seznam je platný do 3. ledna, poté se může změnit.Nový kmen SARS-CoV-2 byl poprvé zjištěn v polovině listopadu v Botswaně a Jihoafrické republice. Tato varianta se pravděpodobně původně vyvinula u osoby s oslabenou imunitou - pravděpodobně nakažené virem HIV. Světová zdravotnická organizace označila B.1.1.529 jako „znepokojující“ a pojmenovala jej omikron podle 15. písmene řecké abecedy. Odborníci se domnívají, že se mohou nakazit i ti, kteří covid překonali, a očkovaní, přičemž příznaky mohou být různé - od únavy až po bolesti hlavy a těla. Jak však upozornil šéf ruského Gamalejova ústavu, u těch, kteří byli očkováni, je forma nemoci mírnější.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

