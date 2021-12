https://cz.sputniknews.com/20211221/pana-bozskeho-ze-sexu-ve-meste-vyrazili-ze-serialu-kvuli-sexualnimu-nasili--16934824.html

„Pana božského“ ze Sexu ve městě vyrazili ze seriálu kvůli sexuálnímu násilí

„Pana božského“ ze Sexu ve městě vyrazili ze seriálu kvůli sexuálnímu násilí

Hvězda seriálu Sex ve městě Chris Noth, byl vyhozen se seriálu The Equelizer v souvislosti s kauzou o sexuálním násilí. Informuje o tom The New York Times. 21.12.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že seriál The Equalizer je kriminální drama, projekt televize CBS a Universal. Herec Chris Noth v seriálu ztvárnil roli Williama Bishopa – bývalého ředitele CIA a starého přítele hlavní hrdinky, bývalé agentky CIA, kterou si v seriálu zahrála Quinn Latifah.Dál se uvádí, že herec se objeví pouze v těch epizodách, které byly natočeny do obvinění ze sexuálního násilí. Zatím však není jasné, zda Notha zamění jiný herec nebo tvůrci seriálu přistoupí na přepsání seriálu tak, aby byla postava Bishopa odstraněna.Zmiňme, že dvě ženy, které se osobně neznají, poskytly rozhovor listu The Hollywood Reporter, v němž tvrdí, že Chris Noth je znásilnil. K činům mělo dojít v roce 2004 a 2015. Jedna z žen uvedla, že ji herec pozval k sobě do bytu, nejdřív ji bez svolení políbil a poté i znásilnil. Podle její výpovědi si musela dojít na ošetření do nemocnice. Později se k těmto dvěma ženám přidala ještě třetí. Ta tvrdila, že ji Chris Noth obtěžoval v roce 2010, když ji bylo teprve 18 let.Herec obvinění žen odmítá. „Obvinění vznesená vůči mně osobami, které jsem potkal před lety nebo dokonce desetiletími, jsou zcela nepravdivá,“ stojí si za svým.Noth rovněž tvrdí, že určité hranice nikdy nepřekročil. „Nenapadl jsem tyto ženy,“ poznamenal a dodal, že veškerá setkání byla na základě oboustranného souhlasu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

