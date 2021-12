https://cz.sputniknews.com/20211221/pentagon-slibil-ze-bude-pokracovat-ve-vojenskych-operacich-v-cernem-mori-16937617.html

Pentagon slíbil, že bude pokračovat ve vojenských operacích v Černém moři

Američtí vojáci budou pokračovat v letech nad Černým mořem a v operacích tam, kde to povoluje mezinárodní právo, prohlásil mluvčí Pentagonu John Kirby. 21.12.2021, Sputnik Česká republika

„Budeme i nadále létat a chodit tam, kde nám to povoluje mezinárodní zákon,“ řekl Kirby na tiskové konferenci.Podotkl, že Černé moře je součástí mezinárodních vod. „Budeme v operacích pokračovat, nemyslím si, že se na tom něco změní,“ řekl.Návštěva UkrajinyTým představitelů Pentagonu navštívil Ukrajinu, aby posoudil potřeby země v oblasti protivzdušné obrany, prohlásil John Kirby.Podotkl, že se skupina nedávno vrátila, v rezortu ale nejsou zatím připraveni hovořit o výsledcích cesty ani o tom, jaký to bude mít vliv na další pomoc Ukrajině, pokud jde o obranné prostředky.Extremistická činnost vojákůAsi 100 amerických vojáků bylo v průběhu posledního roku usvědčeno ze „zakázané extremistické činnosti“ a byla vůči nim podniknuta oficiální opatření. Vyplývá to ze zprávy Pentagonu o odporu extremismu ve vojenském rezortu.Podotýká se, že jde o případy doložené důkazy.Ve zprávě se uvádějí také opatření proti teroristické aktivitě. Navrhuje se mj. zrevidovat a obnovit samotný pojem „zakázané extremistické činnosti“ v řadách vojenských příslušníků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

