Poslanec slovenského Směru Blaha se pustil do vlády a do policejního prezidenta Hamrana

„Už opět se v přímém přenosu ukazuje pokrytectví této vlády. Ministryně spravedlnosti tady plácá o tom, jak je potřeba dodržovat nesmyslné Mikasovy vyhlášky (hlavní hygienik SR, pozn. red.) a sama na ně kašle.Blaha považuje tyto vyhlášky za šílené a diskriminační, a když je nedodržíte, tak policejní prezident Hamran vyhrožuje zásahem policie, jenomže podle Blahy to neplatí pro všechny, pouze pro obyčejné lidi a pro opozice.Dále Blaha kritizuje Hamrana za zásahy policie vůči protestujícím a vůči šéfovi Směru-SD Robertovi Ficovi. Pravidla by měla platit pro všechny, pak se Blaha ptá, proč se to nevztahuje na Kisku a Kolíkovou.„Hamran křičí, že padni komu padni. Jenže jaksi ,nepadlo’ tady na madam Kolíkovou ani na nejznámějšího spolupracovníka popradské mafie, se kterým se ministryně takhle líbezně schází,“ píše Blaha ve svém příspěvku.Následně poukazuje na opatření, která dvojice porušila. Nemají mezi sebou rozestup ani roušku, ani respirátor. Samozřejmě, Blaha všechno ilustruje fotografií, na kterých je vidět Kolíkovou a Kisku, jak vedle sebe stojí na ulici.„Máte pocit, že by Kolíková a Kiska toto opatření dodržovali?“ táže se Blaha.Dále se mu také nelíbí to, že navzdory zákazu vycházení ve večerních hodinách, si dvojice rozdává vánoční dárky uprostřed ulice.Tohle podle Blahy nelze označit za rovnost před zákonem, když obyčejným lidem vláda zakazuje scházet se s členy rodiny, ale Kiska s Kolíkovou se scházet můžou.Sam Blaha se nediví, že již nikdo šílená a nesmyslná opatření nedodržuje, od těch, kteří za nimi stojí, by ale očekával, že je budou dodržovat.Blaha obviňuje členy vlády z pokrytectví. Ani Matovič, ani prezidentka Čaputová nenosí roušku, a to ještě k tomu ve vnitřních prostorách, přičemž politici kritizují lidi za to, že opatření nedodržují.„A teď pokrytci Kolíková a Kiska. Vysmívají se lidem. Ti musejí opatření dodržovat, protože je šikanuje Hamranova policie. Ale papaláši nemusejí – ti se lidem smějí do obličeje,“ praví Blaha.„Tak co pane Hamrane – dáte dnes další hysterickou tiskovku a označíte Kisku a Kolíkovou za chrapouny? Nemůžeme se dočkat,“ uvádí na závěr Blaha.Hamran odmítá politické vlivy na policistyDočasně pověřený policejní prezident Štefan Hamran se vyjádřil k medializovaným policejním zásahům, které souvisely s dodržováním platných pandemických opatření. Hamran odmítá politizaci zásahů. Dodal, že policie musí v demokratických zemích konat nestranně, nezávisle. Jednotliví policisté by měli postupovat zdrženlivě, aby nevznikaly pochybnosti. Během uplynulého týdne podle něj policisté dokázali, že můžou zasahovat vůči komukoliv, v souvislosti s tím, že mezi zadrženými byl šéf Směru-SD Robert Fico.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

