https://cz.sputniknews.com/20211221/producentka-spider-man-bez-domova-promluvila-o-pokracovani-pribehu-legendarniho-superhrdiny-16937513.html

Producentka Spider-Man: Bez domova promluvila o pokračování příběhu legendárního superhrdiny

Producentka Spider-Man: Bez domova promluvila o pokračování příběhu legendárního superhrdiny

Producentka Spider-Man: Bez domova Amy Pascalová vysvětluje, jak nečekané finále nového filmu může vytvořit půdu pro Spider-Mana 4. 21.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-21T22:33+0100

2021-12-21T22:33+0100

2021-12-21T22:33+0100

svět

film

marvel

spider-man

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/16938140_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_d1cb0fac9a4d1288accae2e1466a8c9a.jpg

Varování: tento článek obsahuje spoilery pro Spider-Man: Bez domovaKonečně se Spider-Man: Bez domova objevil v kinech a Marvel a Sony rozhodně slaví vítězství. Nejen, že tento film byl jeden z nejvíce medializovaných v letošním roce, jeho první víkend se oficiálně stal jedním z nejúspěšnějších v historii s 253 miliony dolarů uvnitř země a 587 milionů dolarů po celém světě. Film získal několik nadšených ohlasů filmových kritiků a hodnocení A+ od diváků.Fanoušci Spider-Man: Bez domova mají o čem diskutovat, včetně jeho nečekaného finále. Většina filmu ukazuje, jak Peter Parker (Tom Holland) bojuje s důsledky odhalení pravdy, že je Spider-Man. Ačkoli Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) ještě na začátku navrhl, aby použil kouzlo, díky kterému by všichni, včetně jeho blízkých, zapomněli na pravdu, Peter tento nápad odmítl. Nicméně když multivesmír začíná praskat hrozivou rychlostí, Peter přináší největší oběť a nechá Dr. Strange dokončit kouzlo a způsobí, že svět zapomene, že někdy existoval.Je to docela šokující finále, ale zanechává celou řadu příležitostí v pokračování příběhu. Amy Pascalová řekla pro New York Times, jak Peterovo rozhodnutí, které změnilo pravidla hry, může přispět k vytvoření Spider-Man 4. Ačkoli se nedostala do podrobností, naznačila, že Peter je v jedinečné pozici pro svůj další film.I když je příliš brzy na to, abychom mluvili o tom, co máme čekat od Spider-Mana 4, komentáře Pascalové jsou intrikující. Spider-Man: Bez domova zanechal Petra v situaci, která vytváří problém, který by mohl být vyřešen během jeho dalšího dobrodružství. Způsob, jakým se bude vyrovnávat s tím, že si nikdo nepamatuje, kdo je, bude určovat děj Spider-Mana 4 a v současné době jsou možnosti pro vytvoření nového námětu neomezené. Pascal se zdá být nadšená, že připravuje novou cestu pro superhrdinu a podle reakcí fanoušků na Bez domova diváci budou potěšeni, že uvidí, jak Peter Parker ji projde.Dříve producent Avataru 2 prozradil detaily námětu připravovaného filmu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211219/hulk-s-alzheimerem-spider-man-s-nadvahou-vedci-zjistili-jak-superhrdinove-zestarnou-16914479.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

film, marvel, spider-man