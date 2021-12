https://cz.sputniknews.com/20211221/rosatom-zacal-stavet-sesty-blok-jaderne-elektrarny-kudankulam-v-indii-16936173.html

Rosatom začal stavět šestý blok jaderné elektrárny Kudankulam v Indii

V Indii byla za účasti Ruska zahájena výstavba šestého bloku jaderné elektrárny Kudankulam, sdělila v úterý tisková služba inženýrské divize státní korporace... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

Rusko je jedním z klíčových partnerů Indie v oblasti využití jaderné energie. Na základě mezivládní dohody z roku 1988 a jejího doplnění z roku 1998, Rusko staví v indickém státě Tamilnádu Kundankulam s reaktory VVER-1000.První blok elektrárny začal vyrábět elektřinu v roce 2013 a v roce 2016 byl předán zákazníkovi. Druhý blok byl poprvé připojen k indické národní síti v srpnu roku 2016 a na konci března 2017 byl uveden do provozu se zárukou.V červnu a říjnu 2017 začala výstavba třetího a čtvrtého bloku této jaderné elektrárny a pátý blok se začal stavět v červnu letošního roku.Třetí, čtvrtý, pátý a šestý blok jsou druhou a třetí fází Kudankulam, které se staví podle projektu VVER-1000 (B-412).Technická řešení v projektu Kundakulam ukazují způsoby dalšího evolučního vývoje energetických bloků jaderné elektrárny s reaktorem VVER s velkým výkonem a přechod k vytvoření kvalitního, nového, spolehlivého, bezpečného a ekonomického energetického bloku. Nové bloky jaderné elektrárny Kudankulam odpovídají nejnovějším bezpečnostním požadavkům MAAE.České DukovanyMinistr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na Twitteru informoval, že stát obdržel všechny tři bezpečnostní dotazníky od uchazečů o stavbu nového jaderného bloku v elektrárně v Dukovanech. Dotazníky se budou podle něj nyní vyhodnocovat, stát následně udělí souhlas se zahájením tendru.Připomeňme, že posouzení měly zaslat francouzská EdF, americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP, měly tak učinit do konce listopadu. Cílem bezpečnostního posouzení je zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů.Konkrétně má jít hlavně o vyjasnění vlastnické struktury, dodavatelského řetězce, vazeb dotčených subjektů se státem, problémy s realizací projektů, obvinění a jiné problémy v projektech jaderných zdrojů, transfer technologií a know-how a další. ČEZ zahájil bezpečnostní posouzení v červnu. Bezpečnostní dotazník tehdy neobdržela ruská společnost Rosatom a čínská společnost CGN. Česká vláda se je rozhodla do tendru nepozvat.Jak píše ČTK, nový jaderný blok v Dukovanech bude zřejmě plně financovat stát. Co se ceny týče, pak za těch současných by podle dřívějších informací měl stát zhruba šest miliard eur (což je asi 162 miliard korun), někteří experti však upozorňují na to, že cena bude vyšší. Zcela nekonkurenceschopná je jaderná energetika podle ekologických organizací.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211127/dalsi-jaderny-ukol-splnen-dotazniky-od-tri-uchazecu-na-stavbu-dukovan-jiz-dorazily-16660349.html

