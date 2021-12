https://cz.sputniknews.com/20211221/slovensky-ministr-financi-matovic-si-pochvaluje-financni-motivace-na-duchodce-zabrala-16938741.html

Slovenský ministr financí Matovič si pochvaluje. Finanční motivace na důchodce zabrala

Slovenský ministr financí Matovič si pochvaluje. Finanční motivace na důchodce zabrala

Slovenský ministr financí Igor Matovič na dnešní tiskové konferenci uvedl, že poté co vláda promluvila o finanční motivaci osob nad 60 let k očkování, míra... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

Matovič je proto přesvědčen, že bonus pro seniory pomohl prudce zvednout zájem o očkování ve věkové kategorii 60+. Poznamenal, že jeho odpůrci si určitě najdou množství důvodů zpochybnit, že se jedná o zásluhu tohoto projektu.Matovič má za to, že poté, co představitelé vlády začali mluvit o finanční motivaci osob ve věku nad 60 let k očkování proti covidu-19, proočkovanost první dávkou v této věkové kategorii výrazně vzrostla. Podle něj by se tak mělo jednat o 395procentní nárůst zájmu o očkování v této kategorii. Podle jeho odhadů to stát vyjde na 270 milionů eur. Ministr dále uvedl, že naopak ve věkové kategorii 50-59 let zájem o očkování klesl.Těsně poté, co byl ohlášen záměr motivovat k očkování se ale počet očkovaných 1. dávkou nejdříve snížil, Matovič vidí příčinu v zavedení plošného lockdownu. Týden poté se však ukazatele ve věkové kategorii 60+ vrátily na původní úroveň, naopak ve věkové kategorii 50-59 tyto údaje vykazovaly tendenci k poklesu. V tomto místě Matovič mluvil o drastickém poklesu tempa očkování – až o 80 procent v 50. týdnu ve srovnání se 47. týdnem, kdy došlo k zavedení lockdownu. V 50. týdnu je tedy vidět 395procentní rozdíly mezi těmito věkovými kategoriemi z pohledu proočkovanosti 1. dávkou vakcíny. Matovič také vidí fungování motivace při aplikaci třetí dávky u seniorů.Ministr financí uvedl, že by na tyto výdaje chtěl vynaložit co nejvíce peněz. Považuje to za dobrou investici, nakolik čím více lidí z rizikových skupin bude naočkováno, tím větší bude pravděpodobnost, že se povede vyhnout se dalším omezením, což rozhodně pomůže státní kase.Motivace k očkováníSlovenští poslanci se rozhodli poskytnout finanční odměny pro seniory starší 60 let, kteří se nechali naočkovat proti covidu-19. Původní návrh předložený ministrem financí a šéfem hnutí OĽaNO Igorem Matovičem předpokládal, že senioři budou moci obdržet poukazy v hodnotě 500 eur, ale následně se to změnilo na 300 eur v hotovosti, které naočkovaní občané budou moci použít podle vlastního uvážení. Matovičův návrh byl totiž upraven poté, co poslankyně za OĽaNO Anna Mierna předložila svůj pozměňovací návrh, který byl následně schválen zástupci stran OĽaNO, Sme Rodina, Hlas-SD a většinou poslanců stran Svoboda a Solidarita. Směr-SD v čele s Robertem Ficem se hlasování zdržel, ĽSNS se vyslovili proti. Celkem návrh podpořilo 97 ze 138 přítomných zákonodárců.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

