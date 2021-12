https://cz.sputniknews.com/20211221/stedrovecerni-kapr-skodi-ekologii-stromecek-taky-intelektualove-vypousti-pred-vanoci-sva-moudra-16931400.html

Štědrovečerní kapr škodí ekologii, stromeček taky. Intelektuálové vypouští před Vánoci svá moudra

Štědrovečerní kapr škodí ekologii, stromeček taky. Intelektuálové vypouští před Vánoci svá moudra

Internetoví mudrci kážou o životním prostředí. Vadí jim tradiční kapr a dokonce vánoční stromeček. A některým za to dokonce platí západem vlastněná banka. 21.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-21T21:01+0100

2021-12-21T21:01+0100

2021-12-21T21:01+0100

názory

česká republika

ekologie

vánoce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/879/02/8790243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12401418b9320d980f280623676c1b20.jpg

Budete mít ke štědrovečerní večeři kapra? Tak pozor! Nejen, aby vám nezaskočila kůstka. Můžete mít na svědomí naší planetu Zemi. Asi se ptáte, jak to jde dohromady? Kapr a hrozba životnímu prostředí? Internetová intelektuálka na zakázku banky patřící Francouzům vám to vysvětlí. A chutnat vám nebude. To si pište.Knižní influencerka Lucie Zelinková přečte stovky knih ročně a na sociální síti Instagram vypráví o tom, co přečetla, jak ji kniha zaujala a jestli by ji doporučila lidem okolo sebe. To je chvályhodný projekt. O její názory se na sociální síti zajímá víc než 60 tisíc lidí, takže její dosah není zanedbatelný.A právě tento dosah využila Komerční banka pro svou reklamu. Zelinková na přání banky, která patří francouzské Société Générale, se rozhodla Čechům vysvětlit po vzoru Grety Thunbergové, že slaví Vánoce špatně.„Komerčka, která po celý rok komunikuje nápady a malá pošťouchnutí k tomu, jak nad různými momenty v životě přemýšlet o trochu udržitelněji, mě oslovila, abych se mrkla na téma uhlíková stopa versus oblíbená česká tradice – vánoční kapříci. Vím, že v Česku je tradice s kapry oblíbená a leckdo si bez nich svátky představit nedokáže. Ale stejně, kdyby třeba jen část z nás vyzkoušela nějakou jinou variantu, třeba jenom jednou, na zkoušku, během jednoho dne, jednoho večera by se snížila uhlíková stopa o pořádný kus,“ napsala internetová hvězda k videu, na kterém apeluje na všechny Čechy, Moravany a Slezany, aby si vánočního kapra odpustili ve jménu úsilí o zelenější planetu.Na samotném videu Zelenková káže zelená moudra. Podle jejího vyjádření jen v Česku se na Vánoce spotřebuje asi 18 tisíc tun kaprů. „Což odpovídá 32 tisícům tunám CO2. A to je obrovské číslo. A nechcete to třeba letos zkusit jinak?“ ptá se. S diváky se pak rozloučí slovy: "ať jsou pak ty Vánoce lehčí."Čím to je, že se na internetu rozmohlo takových všeználků? Je za tím covidová nuda? Sečtělá dívka varuje před ekologicky neuvědomělými kapry. Přitom daleko víc škodí přírodě nevhodné dárky a marnotratnost. Ale kázání proti spotřebě by ji česká banka s Francouzi za zády neschválila.A nebo tento rozumbrada. „Zavraždili jste pro své „šťastné a veselé“ letos opět další strom, nebo k tomu přistupujete kreativně?“ ptá se na Twitteru vinohradský intoš Štěpán Ryšavý. Marně se mu lidé snažili vysvětlil, že vánoční stromeček není vražda, ale prospívá ekologii.Do počtu chybí ještě kavárenský povaleč, který bude prohlašovat, že bramborový salát je genocida zemáků. Věříme, že i takový se někde najde.Je ale vhodné, aby nás západem vlastněná banka poučovala o našich tradicích? Na to se Sputnik zeptal poslankyně za SPD a členky sněmovního Výboru pro evropské záležitosti Marie Pošarové.„Tuto „internetovou hvězdu“ neznám, možná je to tím, že žiji opravdový život a ne virtuální. Pokud tato osoba přečte stovky knih za rok, zajímalo by mě, zda to nejsou spíše propagandistické brožurky neziskových organizací. Každopádně ji doporučuji ve jménu záchrany planety vzdát se používání elektřiny, jezdit jen na kole a jíst kořínky. Také doufám, že se nebude dál rozmnožovat, aby odlehčila již tak přelidněné planetě.A toho vánočního kapra si opravdu ráda dám a ostatní, ať si jedí, co chtějí. Každopádně zákaz diskuse pod jejím videem mluví za vše, to je ta dnešní demokracie,“ říká paní poslankyně.Není té zelené agrese až moc? Co nám příště budou západní banky zakazovat? Bramborový salát, protože to je genocida zemáků?„Tak zvaný Západ si uzurpoval ideologickou moc a nadvládu, včetně přesvědčení, že on jediný má patent na rozum a pravdu, a že ve jménu dobra musí všem diktovat, co je správné a co ne. Tady bezezbytku platí rčení: ,Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.' Každopádně, když se k tomu přidá ještě byznys elit, vzniká pro lid nebezpečí!“ míní paní Pošarová.Jak plánujete trávit Vánoce vy?„Vánoce budeme trávit v rodinném kruhu a budeme si užívat vánočních zvyků. Moji kluci už jsou natěšeni na vánoční dárky, tak to bude zajímavé. Také pojedeme s dětmi na hory, na několik dní mimo signál TV a wifi a nerušeně trávit sváteční čas až do Nového roku,“ říká poslankyně za SPD Marie Pošarová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211210/vanoce-s-prichuti-mandli-vyzkousejte-sezonni-recept-na-popraskane-kakaove-cukrovi-od-ceske-blogerky-16803865.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

česká republika, ekologie, vánoce