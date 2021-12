https://cz.sputniknews.com/20211221/stefec-zapad-provokuje-asi-nechape-ze-rusko-pise-novou-kapitolu-svych-ozbrojenych-sil-16940482.html

Štefec: Západ provokuje. Asi nechápe, že Rusko píše novou kapitolu svých ozbrojených sil

Narušení geostrategické rovnováhy na Vánoce 2021 zahnalo Rusko do kouta. Dle MO Ruska má přezbrojeno ze 70 % na novou techniku, vesměs jde o reakci na... 21.12.2021

Do jaké míry je zaděláno na velký konflikt, jestliže před další eskalací varuje už i samotný ruský prezident? Zřejmě je situace vážná. Putin dnes na půdě MO RF sdělil, že ruské jaderné síly jsou modernizované téměř na 90 %. Slova prezidenta doplňuje ministr obrany Ruska Sergej Šojgu. Dal najevo, že ruská armáda je v pokročilé fázi modernizace a završuje významnou etapu přezbrojení. Putin ale odmítá, že by dával kolektivnímu Západu ultimátum.Štefec: Z profi hlediska mám pocit, že od karibské krize jsme nebyli tak blízko válce, jako jsme dnes. Není to jen lokální problém, problém má celá planeta. Pokud by se něco lokálně semlelo mezi Ukrajinou a Ruskem či nějakou zemí NATO a Ruskem, další vývoj je již nepředvídatelný. Kdo situaci vyostřuje, není ale Ruská federace. Ta má problém v tom, že už jí nezbývá, kam couvnout. Musí jednat. Zatím se to děje diplomaticky.Ještě nedávno (17.12.2021) apeloval na Západ náměstek Ministerstva zahraničních věcí RF Rjabkov, když deklaroval návrh dohody o bezpečnostních garancích. Ale apel zní přímo z úst vrchního velitele ruské armády. Uvidíme, zda dojde na jednání mezi USA a RF…Co se týká toho, že Rusové na 71 % přezbrojili svou armádu (na 89 % jaderné síly) tak, že převládá nová technika: Rusko vsadilo na vědeckotechnický rozvoj a sofistikované zbraňové systémy s vysokou efektivností. RF patří mezi ty státy, které dokáží vyrábět velmi pokročilé vojenské komplexy. Vzdor otřesům v 90. letech Rusko neztratilo nit armádní kontinuity. Vědecké týmy přežily, jakož i celá vědecko-technická základna.Může být za tímto úspěchem i fakt, že ruská armáda je méně „privátní“ než ta americká?Vladimir Putin přebíral zemi, jejíž ozbrojené síly byly kolem počátku milénia fakticky v rozvratu. Ruské federaci se podařilo přivést armádu zpět k životu, vrátit jí efektivní provozuschopnost, samozřejmě také akceschopnost a sebeúctu. Velkou předností Ruska je maximální efektivita jeho zbraní při relativně malých pořizovacích cenách. Stejně finančně únosný je i provoz a logistika těchto zbraní. Analogická výzbroj západních států si žádá nepoměrně větší investice. Západní firmy jsou v tomto nenasytné a také si zvykly na tučné dotace, což vojenství „neprospívá“. V Rusku převládla vojenská logika nad hamižností firem.Jak je na tom Rusko ve srovnání s ostatními zeměmi? Jeho armáda je 2. největší (nepočítáme-li NATO jako celek), není tudíž ta největší…Ruská federace se dá porovnat z hlediska kvality výzbroje s jakoukoli zemí. Jiné je ale to, jak Rusko systémy do výzbroje integruje. V tomto je dokonce napřed před světem. Zde má dle mého i navrch nad Spojenými státy a zeměmi NATO. Ministr Šojgu oznámil ono přezbrojení armády a dále tu máme perspektivní zbraně, které jdou již do výzbroje, nebo se tak stane v blízké budoucnosti. Dnes to není o kvantitě zbraní jen a pouze. Jde také o kvalitu a sofistikovanost.Máte na mysli bezprecedentní ruskou techniku, která je již přidělována k plukům, viz pluk z MiGů-31 vyzbrojených raketami Kinžal?Vladimir Putin začátkem roku 2018 představil nové ruské zbraně založené na hyperzvukových technologiích. V této oblasti je nyní Rusko na špici. Je dokonce před Čínou, která v poslední době učinila v tomto směru také pokroky; Čína zde vykazuje nicméně ztrátu nějakých osmi let na momentální Rusko. Svět byl velmi překvapen, když se dozvěděl o ruských hyperzvukových systémech. Rusko zde vyvinulo techniku hned v několika kategoriích. Armáda začíná tyto zbraně přebírat do aktivní výzbroje.Můžeme jen připomenout, o jakou techniku jde?Rusko má teď hypersonické střely; jsou odpalované z palub MiGů-31 (raketa Kinžal, již ve výzbroji), jiné z lodí a ponorek např. až devítimachová protilodní střela Cirkon (ve výzbroji má být od r. 2022). Nomenklatura hyperzvukových zbraní zahrnuje také dvacetimachový hyperzvukový kluzák Avangard, svištící atmosférou v kapsli z plazmatu, která dokonce poskytuje i určitou radarovou ochranu; Rusko také tyto mini raketoplány už začalo implementovat.Přezbrojení se celkově týká řady typů techniky, aktuální škála se táhne od ponorek až po laserové zbraně, včetně moderních prostředků PVO či prostředků pro vedení radioelektronického boje či boje s drony. Pokud Ukrajina soudí, že na Donbasu může proti RF nasadit právě bezpilotní prostředky z Turecka, pak se asi dost plete.Ruská federace navazuje na vývoj, který v oblasti hyperzvuku Sovětský svaz podnikal už na rozmezí 60. a 70. let. Tyto systémy mají v Rusku daleko sahající tradici. Časem se podařilo dotáhnout technologie takovým způsobem, že se sci-fi stalo realitou. Rusko viditelně nejenže odzkoušelo tyto zbraně, ale integruje je už do své armády. Dlouhou dobu Rusové zaostávali v elektronice, ale zdá se, že ruské vojenské novinky jsou důkazem toho, že Ruská federace píše novou kapitolu svých ozbrojených sil.Minulé provokace Ruska se kryly s olympiádami (např. rusko-gruzínský konflikt /2008/), anebo je to absurdní shoda okolností. Proč houstne atmosféra právě na Vánoce? Rusko závažně apeluje na svět (návrh dohod o bezpečnostních garancích) a očekává reakci do 14. ledna…Pokud Západ vsadil na provokování Ruska, vybral si dobu, která nerespektuje nejnovější ruské možnosti. Díky střelám Burevestnik; – v tomto případě jde o střely s plochou dráhou letu na jaderný pohon –, Rusko perspektivně získává schopnost zasahovat cíle na libovolnou vzdálenost. Pak tu jsou zbraně masové destrukce typu mezikontinentální rakety s doletem 18 000 kilometrů známé jako Sarmat. Tím výčet zdaleka nekončí. Trochu teorie jsme si uvedli jenom proto, aby bylo zřejmé, že Rusko od rozpadu SSSR nespalo… Vylíčené zbraně jsou pro případného protivníka velice rizikové. Je neuvěřitelné, že Rusko zvládlo vojenský mini reaktor a dolet Burevestniku se tím pádem nepočítá jen na kilometry, ale také na dny, týdny, ….Ruští představitelé už řadu let tvrdívali, že bude-li se NATO sunout blíže k Rusku, to bude přinuceno vyvíjet útočné systémy. Takže je to tady?Rusko dnes disponuje technikou, která má veškeré šance překonat protiraketovou obranu potenciálního nepřítele; dokáže vytvořit potenciální hrozbu pro útočníky, kteří nejsou v jeho bezprostředním okolí, a tím jsme možná měli začít. Toto je nové. Rusko už se obejde bez zahraničních základen.Čeho přesně se Rusko obává? V Česku pořád slyším od kritiků, že RF pofňukává, že „Rusko nikdo nemá rád“, z jeho pohledu Západ vypadá jako „zlý a nepřející“…NATO zkouší RF tím, že posouvá hranice aliance k ruskému teritoriu, Rusko se tím stává zranitelné, jelikož ztrácí efektivitu jeho jaderná triáda. Jaderná stabilita byla založena i na existenci jakýchsi nárazníkových zón – tehdy to byla hranice mezi NATO a Varšavským paktem.Dnes rakety aliance mohou zasáhnout kritická místa v centrálním Rusku do několika minut. Rusko na to musí reagovat. Významně roste riziko, že když se něco pokazí, už nezbude žádná časová rezerva, aby se dala jaderná válka odvolat. Když se jednou jaderné rakety octnou ve vzduchu, nikdo je na odpalovací rampy nevrátí…Momentálně se hovoří o možnosti chemické provokace na rusko-ukrajinské hranici. Sergeje Šojgu to dnes v projevu naznačil.Pokud někdo bude chtít rozpoutat válku, nic mu svaté nebude, co se týká záminky. Rusko se již dříve vzdalo chemických zbraní. Dojde-li na provokaci na Donbase, bude to použito na mediální poškození Ruska. Teď jde o to, zda si vše na Západě dobře spočítali. Rusko je dnes silný konkurent, důstojný protivník, navíc inteligentní. Bohužel se nikdo na Západě nebude zdržovat se spravedlivým vyšetřením případného incidentu.NATO již rozmístilo prvky infrastruktury do Rumunska a Polska. Čteme v tom i snahu držet pod krkem Bělorusko, kde je dislokována rusko-běloruská radarová soustava včasné výstrahy. Nepouštějme ze zřetele ani migranty na bělorusko-polském pomezí. Vlastně je jich tam jen pár, ale vojáků polské armády se tam soustředilo již několik desítek tisíc. Je vidět, že Poláci si nedělají vrásky z oněch několika tisíc migrantů. Jde jim o něco jiného, samozřejmě o Rusko.Špatné je to, že Ukrajina je v takové vnitřní krizi, že nutně potřebuje válku. Rusové dělají jen to, že se jí stále snaží oddálit, jak je to jen možné. Můj odhad je, že pokud se Západ rozhodne pro provokaci chemickými zbraněmi, nejspíše z jejich použití obviní Luhansk či Doněck.Západní média masírují lidi zvěstmi o ruském útoku na Ukrajinu. Otázkou skutečně je, proč by se měl vůbec odehrávat v zimě? Možná že Ukrajina krom jiného vydírá Západ a snaží se mu vnutit představu o vlastní důležitosti v geopolitických hrách daleko silnějších subjektů. Nebo je to dobrá záminka k sabotáži Nord Streamu 2…Dnes už nejde jen o jaderné zbraně, ale také o ty operačně taktické. Tak dlouho se Západ snažil obcházet smlouvy o redukci a kontrole zbrojení, až se západní zbraně octly u dveří Ruska... Jak jsem uvedl, pokud se to dá do pohybu, nikdo už katastrofu nezastaví. Ptejme se, zda toto soudní lidé chtějí? Co je důležité: hlas RF říká, že bude-li se cítit Rusko ohroženo, bude muset zničit velitelská stanoviště NATO. Tedy taková je realita, ve které dnes žijeme. Ono by to vlastně znamenalo zničení podstatné části evropského území.Díky za rozhovor.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

