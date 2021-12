https://cz.sputniknews.com/20211221/tragedie-pred-vanoci-v-noci-horel-v-bratislave-byt-16-lidi-muselo-byt-osetreno-16932018.html

Tragédie před Vánoci. V noci hořel v Bratislavě byt, 16 lidí muselo být ošetřeno

Tragédie před Vánoci. V noci hořel v Bratislavě byt, 16 lidí muselo být ošetřeno

V bratislavské části Petržalka včera krátce před 23.hodinou došlo k požáru bytu. Na místo byli přivolání policisté a hasiči, kteří bojovali s plameny ve druhém... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

Hasiči postupně evakuovali 16 lidí, které na místě ošetřili záchranáři. Z toho počtu lidí bylo šest převezeno do nemocnice na další ošetření.Jakmile se hasičům podařilo oheň uhasit, přijeli na místo vyšetřovatelé, kteří hledali příčinu požáru. Ohniskem požáru byl označen byt na druhém poschodí, kde došlo podle dostupných informací k nesprávné manipulaci s ohněm. Na místě bylo nalezeno také shořelé tělo psa a kočky.Požár nepoškodil pouze tento jeden byt, ale došlo také k poškození fasády bytového domu a celková škoda se odhaduje na 150 000 EUR. Hasiči oheň uhasili půl hodinu po půlnoci. Jakmile byly byty zkontrolovány, mohli se obyvatele vrátit zpět do svých domovů.Policisté Okresního ředitelství Policejního sboru v Bratislavě se zabývají přesnými příčinami požáru. Také bylo zahájeno trestní stíhání ve věci trestného činu všeobecného ohrožení.Požár v HongkonguNedávno jsme se zmínili o požáru obchodního centra v Honkongu. Tento požár uvěznil na střeše mrakodrapu 300 lidí.Dříve policie uvedla, že podle předběžných informací bylo 100 osob evakuováno do 5. patra, kde se nachází prostor na čerstvém vzduchu.Noviny dále uvádějí, že sedm lidí se mělo otrávit oxidem uhelnatým, přičemž čtyři z nich museli být hospitalizováni. Dříve se v médiích objevily také informace o dvou obětech požáru. Podle dostupných informací se požár začal šířit z místnosti, kde se nachází elektronické vybavení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

