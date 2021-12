https://cz.sputniknews.com/20211221/v-kremlu-okomentovali-dodavky-plynu-potrubim-jamal--evropa-16933658.html

V Kremlu okomentovali dodávky plynu potrubím Jamal – Evropa

V Kremlu okomentovali dodávky plynu potrubím Jamal – Evropa

Otázka dodávek plynu potrubím Jamal – Evropa je komerční záležitost, prohlásil mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 21.12.2021, Sputnik Česká republika

„Ne, to je naprosto komerční situace. Otázku o konkrétních příčinách je třeba položit Gazpromu. Žádná souvislost tu není, to je naprosto komerční situace“, řekl novinářům, kdy odpovídal na otázku, s čím je spojeno snížení dodávek plynu potrubím Jamal – Evropa a jeho následující převedení do reversu, a jestli je tu spojení se zastavením dodávek plynu do Německa a s naplněním druhé nitky plynovodu Nord Stream 2.Gazprom minulý týden prudce snížil rezervování kapacit polského úseku plynovodu Jamal – Evropa, které rezervuje v prosinci ve čtyřiadvacetihodinových aukcích. Společnost odkoupila na pátek 27 milionů kubíků na vstupním bodu magistrály na hranici Běloruska a Polska, na sobotu – 5,2 milionu, na neděli – 4,2 miliony, a na pondělí – 3,8 milionu z dostupných 89,1 milionu kubíků.Přitom ve všech předchozích prosincových dnech rezervoval Gazprom 31,4 milionu kubíků.Snížení dodávek potrubím Jamal – Evropa spolu s prohlášením šéfa Spolkové síťové agentury (BNA) Jochena Homanna, že rozhodnutí o certifikaci plynovodu Nord Stream 2 nebude pravděpodobně přijato v první polovině roku 2022, přivedlo k obnovení růstu cen futures na plyn. V pondělí přesáhla cena 1700 USD za jeden tisíc kubíků.Plynovod Jamal – Evropa je vedle Severního proudu a plynovodního systému Ukrajiny jednou z hlavních tras dodávek ruského potrubního plynu do Evropy. Plynovod dlouhý přes 2 tisíce kilometrů vede přes území čtyř zemí – Ruska, Běloruska, Polska a Německa a má kapacitu až 33 miliard kubíků plynu ročně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

