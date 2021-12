https://cz.sputniknews.com/20211221/v-primorskem-kraji-byly-tri-vzacne-druhy-kockovitych-selem-natoceny-na-video-na-jedne-stezce-16922537.html

V Přímořském kraji byly tři vzácné druhy kočkovitých šelem natočeny na video na jedné stezce

Na videu zveřejněném na sociálních sítích parku kráčí u skály nejdřív kočka, pak leopard, dále tři tygři.„Na vzácných záběrech si velké kočky označkovaly močí místa a prozkoumaly cizí pachy, kdežto drobný a opatrný dravec, kočka krátkouchá, se rozhodla utajit svoji přítomnost… Natočení na video hned tří kočkovitých šelem na jednom místě je velmi vzácný případ,“ praví se v zprávě národního parku.Na videu značkuje leopard území, aby ukázal soukmenovcům svoji přítomnost. Vědci říkají, že to není náhoda, že kočky byly zpozorovány u skály, protože velké objekty v krajině obvykle volí zvířata jako místo značkování.Leopardi a tygři zanechávají své močové značky jako „zprávy“ pro obyvatele dané části lesu. Kočky si vyměňují informace o svém druhu, pohlaví a věku, o tom, že hledají pár, infomují o svém právu na toto území.„Dlouhý monitoring svědčí o tom, že...všichni příslušníci kočkovitých šelem dobře koexistují v národním parku, dokonce používají stejné stezky. Vědci přitom vědí, že růst počtu tygrů neovlivňuje život levharta, jehož populace také roste. Nejlepším potvrzením toho je fakt, že samice leoparda s koťaty jsou často vidět v místech, která ve velkém množství obývají tygři,“ sdělili zaměstnanci národního parku.Země leoparda je areál nejvzácnější kočkovité šelmy na světě, levharta mandžuského. Tito lovci žijí pouze na jihozápadě Přímořského kraje, a také na menším území v Číně hraničícím s Ruskem. Několik zvířat bylo také zaregistrováno u hranice s KLDR. Hlavní část populace obývá národní park. Podle posledních údajů tam mají asi 110 dospělých leopardů. Tygrů tu mají přes 40 jedinců.Kočka krátkouchá byla zapsána do Červené knihy RF. Podle dat z roku 2015 nepřekračuje populace tohoto zvířete několik tisíc jedinců. Ussurijský tygr je jedním z nejvzácnějších dravců na planetě, je zapsán do Mezinárodní červené knihy. Podle údajů expertů překročil na podzim 2021 počet těchto lovců v RF 600 jedinců.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

