Vláda změní složení Bezpečnostní rady státu. Bude o jednoho člena navíc

Nová vláda Petra Fialy hodlá zvýšit počet členů Bezpečnostní rady státu, konkrétně z devíti na deset. Kromě toho členem rady už dál nebude ministr zemědělství... 21.12.2021

Předsedou rady bude premiér Petr Fiala, ve funkci místopředsedy zůstane ministr vnitra Vít Rakušan. Co se týče změn v BRS, to novými členy rady budou ministři práce a sociálních věcí, zdravotnictví, pro místní rozvoj, obrany, zahraničních věcí, financí, průmyslu a obchodu a dopravy.Zmiňme, že Bezpečnostní rada státu je stálým orgánem vlády ohledně koordinace činnosti kolem bezpečnosti státu. Členy jsou premiér spolu s dalšími členy vlády a to na základě rozhodnutí vlády. Účastnit se jednání má právo také prezident. Schůze se konají pravidelně nejméně jednou za čtvrt roku.Nová vláda hodlá pod BRS zařadit pravidelné schůzky ministrů, jejichž resortů se týkají protikoronavirová opatření. Skupina poprvé zasedala v pondělí a podle Rakušana se stane pracovní skupinou Bezpečnostní rady. Jako politický orgán by měla nahradit vládní radu pro zdravotní rizika, která podle nové vlády během vládnutí bývalé vlády narušovala chod krizového řízení.Jednání Ústředního krizového štábuÚstřední krizový štáb včera poprvé jednal pod vedením nového ministra vnitra Víta Rakušana. Po jeho jednání uvedl, že „konec nouzového stavu neznamená konec protiepidemických opatření“.Ve středu má podle Rakušana na jednání vlády přinést ministr zdravotnictví Vlastimil Válek konkrétní sadu protiepidemických opatření, která budou v platnosti do konce letošního roku.Podle Rakušana se skupina covidových ministrů stane pracovní skupinou Bezpečnostní rady státu. Rada vlády pro zdravotní rizika zanikne, protože deformovala systém krizového řízení a nově budou mít každé pondělí schůzku ministři s kompetencemi, kterých se týkají proticovidová opatření.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

