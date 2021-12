https://cz.sputniknews.com/20211221/vsechny-moderatory-jste-strcila-do-kapsy-potlesk-farne-za-moderovani-superstar-nebral-konce---16929067.html

„Všechny moderátory jste strčila do kapsy!!!” Potlesk Farné za moderování SuperStar nebral konce

„Všechny moderátory jste strčila do kapsy!!!” Potlesk Farné za moderování SuperStar nebral konce

Zpěvačka Ewa Farna, která v pokročilém stadiu těhotenství, se plným právem pochlubila zajímavou fotografií z moderování soutěže SuperStar. V reakci na to, ji... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-21T00:04+0100

2021-12-21T00:04+0100

2021-12-21T00:04+0100

celebrity

soutěž

ewa farna

moderátorka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/16692462_0:217:2658:1712_1920x0_80_0_0_12703bb7cbf95f3f7012d305b830fa72.jpg

Uveďme, že velký finální večer soutěže zahájila zlatá slavice Farná, která opět dokázala, proč se řadí k pěvecké špičce. Živě zazpívala jednu ze svých písní, což ocenili i porotci, kteří její talent vychválili do nebes.„Patříte mezi ty, kteří koukali na nejsledovanější včerejší pořad? Proběhlo finále SuperStar, vyhrál naprosto božský Adam Pavlovčin (btw po 10 letech kluk!) a já mám za sebou moderace živých přenosu, což bylo vystoupení z komfortní zóny,“ přiznala se zpěvačka.Následně doplnila, že takové výzvy se v životě přijímají a je ráda, že se k tomu teamu zas na chvíli nostalgicky připojila.„Díky za všechny Vaše nádherné zprávy, jak ke včerejšímu vystoupení, tak k moderacím,“ zdůraznila.„Aaaaaa další velký projekt za námi a já držím palce talentům ze soutěže, ať se obklopí dobrými lidmi a repertoárem, jízda teprve začíná,“ avizovala celebrita.Fanoušci na příspěvek Ewy emotivně zareagovali.„Jako moderátorka jsi byla úžasná, svá a vtipná. Moc Ti fandím a buď stále sama sebou,“ vyzvala hvězdu Gabriela Škoríková.„Byla jste neuvěřitelná, klobouk dolů,“ vyslovila se Linda Kotrlová Straková.„Všechny moderátory jste strčila do kapsy!!!!“ lakonicky konstatovala Martina Kotoučová.„Krásně se kulatíte. Já byla v těhu ráda, že jsem zvládla domácnost. Tohle bych nedala,“ vyjádřila se Adéla Valentová.„Ewko, za mě jsi byla ta nejlepší volba, pokud jde o moderátorku SuperStar. Bezprostřední, vtipná, improvizačně nadaná a krásná,“ napsala MonyMonika.Maja Lena Zuzanna Hajdus z Polska uvedla, že Ewa vypadala nádherně. Odtamtud i Bartłomiej Borowski neskrývá z Ewy svou hrdost, jejíž vystoupení označil za výborné.Připomeňme, že po několika měsících castingů, supervýběrů a finálových večerů jsme se nakonec dozvěděli, že novou československou SuperStar se stal Adam Pavlovčin.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Manželé nyní čekají druhého potomka. Zmiňme, že dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211211/ewa-farna-dovedla-fanousky-k-slzam-novym-videem-v-nemz-se-ohlizi-za-svou-patnactiletou-karierou-16816877.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

soutěž, ewa farna, moderátorka