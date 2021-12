https://cz.sputniknews.com/20211221/vyborny-at-si-neockovani-hradi-peci-z-vlastniho-pak-ale-nemusi-platit-pojisteni-reaguje-nacher--16931716.html

Výborný: Ať si neočkovaní hradí péči z vlastního. „Pak ale nemusí platit pojištění,“ reaguje Nacher

Výborný: Ať si neočkovaní hradí péči z vlastního. „Pak ale nemusí platit pojištění,“ reaguje Nacher

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný poskytl serveru Seznam Zprávy rozhovor, v němž zmínil, že neočkovaní lidé, kteří se nakazí covidem-19 a skončí na... 21.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-21T13:53+0100

2021-12-21T13:53+0100

2021-12-21T13:53+0100

česko

očkování

zdravotní pojištění

patrik nacher

marek výborný

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1098/90/10989061_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b29f5ca69b3baa296a92b8a7096a3539.jpg

Výborný má za to, že lidé, kteří nemají závažné příčiny, proč nemůžou být očkováni, by si v případě nákazy měli hradit zdravotní péči ze svých kapes.Dodal, že by tento návrh nejspíš narazil na Ústavu. Nehledě na to má v plánu přesvědčit ministerstvo zdravotnictví i Legislativní radu vlády, aby o této možnosti alespoň popřemýšlela.„Mně to přijde naprosto logické a správné,“ poznamenal Výborný.S takovým nápadem však mnozí nesouhlasí, mezi nimiž jsou lékaři ale také někteří poslanci. Nápad se nepozdává ani poslanci Patriku Nacherovi.Jedná se o rezonantní téma, a proto není divu, že se pod příspěvkem Nachera objevila spousta diskutujících.„Těch, co jezdí na lyžích, na kole, paragliding, horolezci, motorkáři. Mimochodem alkoholici a kuřáci si to premium platí ve spotřební dani. Pokud by to bylo podle rizikovosti, měly by být vyjmuty nebo zrušená spotřební daň na tabák a alkohol…“ míní uživatel Pohodlnej.S Nacherem souhlasí i další: „Naprostý souhlas, buď chceme mít socializované, nebo soukromé zdravotnictví, ne, že to bude mix, že někde se nám to nelíbí,“ píše Samuel Stepan.Někteří však v tomto principu něco uviděli.Další uživatelé si myslí, že jde o srovnání nesrovnatelného.„Mistrná ,analogie’ srovnávat léčbu se závislostí, na které očkování není…“ míní Jiří Jílek.Někteří uživatelé poznamenávají, že takto bychom mohli pokračovat dál a dál.Ohledně dalších protikoronavirových opatření členové staré a nové vlády nejsou jednotní. Předchozí vláda zavedla povinné očkování pro osoby nad 60 let a také pro určité profese. Nová vláda pod taktovkou Fialy s povinným očkováním osob starších 60 let nesouhlasí a chce tuto vyhlášku zrušit. Upouští také od prodlužování nouzového stavu. Podle Výborného vláda čeká na přesnější údaje, poté bude jasné, zda je třeba zpřísnit opatření nebo ne. Upřesnil, že není vyloučenou, že se nouzový stav opět zavede.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211218/my-jsme-pomahaly-a-vy-jste-nas-oklamali-zdravotni-sestry-se-postavily-proti-povinnemu-ockovani-16904429.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

očkování, zdravotní pojištění, patrik nacher, marek výborný