https://cz.sputniknews.com/20211222/a-vy-jste-uz-koupili-vanocniho-kaprika-pokud-ne-mame-pro-vas-rady-jak-vybrat-toho-nejcerstvejsiho-16938597.html

A vy jste už koupili vánočního kapříka? Pokud ne, máme pro vás rady, jak vybrat toho nejčerstvějšího

A vy jste už koupili vánočního kapříka? Pokud ne, máme pro vás rady, jak vybrat toho nejčerstvějšího

Neodmyslitelnou částí Vánoc je štědrovečerní večeře, na níž nesmí chybět kapr. Jak si ale vybrat správnou, čerstvou rybu, aby si na ní všichni patřičně... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-22T07:00+0100

2021-12-22T07:00+0100

2021-12-22T07:00+0100

zdraví

rada

vánoce

ryba

kapr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/19/12967265_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_6e3d5520d13ea77e20eb0acc2d2147e8.jpg

Kapr neodmyslitelně patří k vánočním svátkům a tato ryba se stala doslova jejich symbolem. Navíc Česká republika patří k velmocím, co se týče chovu kaprů. Ačkoliv si kapra dopřává téměř každá rodina výhradně o Vánocích, jedná se o velmi výživnou rybu, která obsahuje značné množství nenasycených mastných kyselin, mohla by se proto na našich talířích objevovat častěji. Nenasycené mastné kyseliny pomáhají snižovat hladinu špatného cholesterolu, posilují imunitu a pomáhají proti zánětům. Maso kapra také obsahuje hodně bílkovin i esenciálních aminokyselin, které si tělo není schopné vyrobit samostatně. Kromě toho 200 g kapra obsahuje denní dávku vitamínu A. Maso této ryby však obsahuje velké množství vitamínů skupin B a také vitamín D. Kapr však obsahuje také spoustu minerálů, například fosforu, draslíku, selenu, zinku, železa, síry a manganu.Co se týče rady, jak správně vybrat kapra, určitě je nejlepší nakupovat od prověřeného dodavatele, ne všichni ale mají tuto možnost. V předvánočním období se také na ulicích můžete potkat s prodejem živých kaprů.Pokud jste se rozhodli vybrat svého vánočního kapra tímto způsobem, existuje několik momentů, kterých byste si měli všímat. Ryba by se neměla nacházet ve stísněné a přeplněné nádrži. To není pro rybu pouze stresující, ale může ovlivnit i chuť masa. Během stresových situací totiž organismus ryby produkuje více kyseliny mléčné, což může způsobit zhořknutí masa. Ovlivňuje to však i nutriční hodnoty – nadměrná produkce reaktivní bílkoviny a tryglyceridu můžou zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění u konzumentů takové ryby. Povšimněte si také toho, jak ryba plave. Zdravá ryba by neměla plavat bokem, ale nahoru hřbetem.Když kupujete kapra v podobě filetů, věnujte svoji pozornost především žábrům – ty by měly být beze skvrn, měly by mít červenou barvu, ne však moc bledou nebo šedorůžovou. Další důležitou věcí jsou oči – ty by měly být skelné. Bílé a zatažené jsou jasným znakem, že byste tuto rybu neměli kupovat. Ploutve by měly mít pravidelnou strukturu, bez mezer nebo třepení.Když vezmete kapra do rukou – kůže by měla být hladká a lesklá. Rozhodně by neměla být pokryta hlenem. Určitě se vyvarujte koupě ryb s ránami, odřeninami nebo jiným poškozením, patří k tomu také bílé břicho.Čerstvost ryby můžete rovněž zjistit i při jejím stisknutí. Pokud stisknutí v oblasti hřbetu ukáže, že prohlubeniny rychle mizí a hřbet je pružný a elastický, můžete si být jisti, že jste udělali správný výběr.O tom, že něco není v pořádku, se můžete dovtípit i na základě vůně. Nepříjemný zápach je to, co by vás mělo při nákupu zastavit. Když se chcete ujistit, že jste všechno udělali správně, existuje ještě jeden domácí test. Po příchodu domů položte rybu do mísy s vodou, pokud ryba vystoupí na hladinu, měli byste zpozornit.I když jste udělali všechno správně a koupili doopravdy čerstvou rybu, neskladujte ji v lednici příliš dlouho. Kapr by neměl být uskladněn déle než dva až tři dny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211221/vyzkousejte-novy-recept-kurete-s-nadivkou-a-ozvlastnete-svatecni-stul-16920664.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rada, vánoce, ryba, kapr