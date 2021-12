Bill Gates: Pandemie může skončit už v příštím roce

https://cz.sputniknews.com/20211222/bill-gates-pandemie-muze-skoncit-uz-v-pristim-roce-16945866.html

Podle jeho slov se ani jeden virus v dějinách nešířil tak rychle, jako varianta omikron. Gates vyslovil předpoklad, že „bude brzy ve všech zemích světa“. Jak zdůraznil byznysmen, nový kmen je třeba brát vážně, protože není dosud známo, jak těžké symptomy vyvolává. „I kdyby byl jen z poloviny tak nebezpečný, jako je delta, může to být nejhorší vlna pandemie ze všech, které jsme zažili, protože je tak nakažlivý,“ napsal na Twitteru.A přitom budou-li podniknuta nezbytná opatření, může se stát rok 2022 posledním rokem pandemie, dodal zakladatel Microsoftu.„Jsou-li za této situace nějaké dobré zprávy, tak to je skutečnost, že se omikron šíří tak rychle, že poté, co se stává v nějaké zemi dominující variantou, trvá tam vlna nakažení nejdéle tři měsíce. Tyto tři měsíce mohou být těžké, avšak stále ještě věřím, že budou-li udělány správné kroky, může pandemie skončit v roce 2022,“ podotkl Gates.Miliardář vyzval lidi, aby se postarali o své blízké, nosili roušky, vyhýbali se velkým shlukům lidí a nechali se naočkovat proti koronaviru.Omikron kmen SARS-CoV-2Varianta koronaviru B.1.1.529 byla objevena na jihu Afriky koncem listopadu. V jeho S proteinu, který odpovídá za nakažení buněk, našli vědci desítky mutací, které svědčí podle jejich slov o jeho vysoké transmisivitě a odolnosti k protilátkám. Odborníci přitom zdůrazňují, že je zatím brzy činit definitivní závěry.Objevil se pravděpodobně v organismu s oslabenou imunitou, například u člověka nakaženého HIV.WHO uznala tento kmen za „budící znepokojení“ a dala mu označení omikron. V současné době dominuje v mnoha zemích kmen delta B.1.617.2, který byl zjištěn poprvé v Indii v minulém roce, vědci ale připouštějí, že ho vystřídá omikron.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

