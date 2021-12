https://cz.sputniknews.com/20211222/byly-zverejneny-prvni-podrobnosti-o-novych-procesorech-apple-16947150.html

Byly zveřejněny první podrobnosti o nových procesorech Apple

Byly zveřejněny první podrobnosti o nových procesorech Apple

Společnost Apple v roce 2022 představí minimálně dvě nové platformy – A16 Bionic pro chytré telefony a M2 pro počítače. Informoval o tom server Mydrivers s... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

Čip A16 Bionic bude základem budoucího iPhone 14. Šestijádrový procesor bude mít dvě verze, které se budou lišit grafickým akcelerátorem. Čip A16 Bionic bude založen na 4nm procesu a bude podporovat dvoupásmové 5G a WiFi 6E.Kromě toho se v Cupertino chystají vydat platformu Apple M2 s kódovým označením Staten. Čip bude pohánět nové počítače a tablety Apple a později bude použit pro napájení procesorů Apple M2 Pro a M2 Max.Podle zasvěcených osob budou platformy představeny ve druhé polovině roku 2022. Řada Apple Silicon se má aktualizovat každých 18 měsíců.AR aplikace od AppleSpolečnost Apple se připravuje k uvedení první AR aplikace pro práci s rozšířenou realitou. Informuje o tom portál MacRumors s odvoláním na zprávu známého analytika Ming-Chi Kua.Souprava AR bude schopna pracovat samostatně, bez trvalého připojení k Macu nebo iPhonu. Paralelně s vývojem „hardwaru“ mají v Cupertinu plné ruce práce s napsáním různého softwaru, který by měl rozšířit ekosystém Apple.Zařízení bude postaveno na bázi procesoru M1, který se stal první platformou ARM pro počítače Apple. Headset dostane dvojici displejů Sony 4K MicroOLED, které jsou zapotřebí k ponoření se do rozšířené reality.Společnost se chystá představit headset do konce roku 2022. Plány Apple se zařízením jsou velké – Ming-Chi Kuo věří, že gadget vzniká jako koncepční náhrada za iPhone.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

