Česká národní banka opět zvýšila úrokovou sazbu v boji s inflací. Podle všeho to ještě není konec

Důvodem je podle všeho drastický růst cen na zboží a služby v České republice. Inflace v listopadu dosáhla rovných šest procent a vypadá to tak, že ceny půjdou v nejbližších týdnech opět nahoru. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok ještě začátkem listopadu odhadoval, že inflace v Česku se vyšplhá až na 7 procent.Bankovní rada ČNB proto na svém dnešním měnově-politickém zasedání zahlasovala pro to, aby byla základní úroková sazba zvýšená na 3,75. Jedná se tak o překvapení pro trh, nakolik ten očekával zvýšení o 3,5 procenta. Od čtvrtku 23. prosince se tak kromě repo sazbyzvedne i diskontní sazba, a to na 2,75 procenta a také lombardní sazba na 4,75 procenta.„Jde o překvapení, i když mírnější než posledně. Základní úrok ČNB byl naposledy vyšší než 3,75 procenta před takřka dvaceti lety, v roce 2002,“ uvedl pro CNN Prima NEWS hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Na úrovni 3,75 byla reposazba ještě v roce 2008, na takových rozměrů od té doby nedosahovala.Hlavní ekonom Trinity Bank věští, že zvyšování úrokových sazeb bude pokračovat i v příštím roce.Těšit se z této situace můžou drobní střadatelé, protože budou růst úrokové sazby na bankovních účtech. Důvod k zármutku však mají dlužníci a lidé s půjčkami. Nejvíc na to doplatí ti, kterým brzy končí fixace u hypotečních úvěrů. Při refinancování je více než pravděpodobné, že se jim hypotéka prodraží.Kovandy se domnívá, že v prvním čtvrtletí se může průměrná sazba hypoték v Česku zvýšit k pěti procentům.Průměrná úroková sazba u hypoték v listopadu byla na úrovni 2,7 procenta. V současnosti se často stává, že se hypotéky berou se sazbou nad tři a někdy i nad čtyři procenta.Kovanda dodal, že lépe na tom s inflací není ani Slovensko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

