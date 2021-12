https://cz.sputniknews.com/20211222/chmu-varoval-pred-ledovkou-ktera-se-muze-tvorit-ve-ctvrtek-a-patek-na-severu-hrozi-silny-vitr-16945950.html

ČHMÚ varoval před ledovkou, která se může tvořit ve čtvrtek a pátek. Na severu hrozí silný vítr

ČHMÚ varoval před ledovkou, která se může tvořit ve čtvrtek a pátek. Na severu hrozí silný vítr

Od čtvrtka se může v České republice tvořit při mrznoucím dešti ledovka. Upozornění, které vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí do Štědrého dne... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-22T13:34+0100

2021-12-22T13:34+0100

2021-12-22T13:34+0100

počasí

sníh

varování

český hydrometeorologický ústav (čhmú)

meteorologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/419/84/4198482_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_cb07e38fda06f3646a1aa04d9492c1e4.jpg

Podle meteorologů počasí v Česku ve čtvrtek ovlivní teplá fronta. Sněžení, které se vyskytne odpoledne a večer, si ale moc dlouho neužijeme. To se bude od jihozápadu měnit v déšť, který se může na podchlazeném povrchu měnit na ledovku. Na severovýchodě přejde sněžení v déšť podle ČHMÚ v noci na pátek.Meteorologové varují před pravděpodobnou tvorbou ledovky nejdříve v Praze, Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Jihomoravském kraji a na Vysočině. Tam by s ní lidé měli počítat od čtvrtečních 17:00 do pátečních asi 03:00. Od půlnoci na pátek do pátečního dopoledne se pak může ledovka vyskytovat v Královéhradeckém, Pardubickém, Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji.ČHMÚ vydal výstrahu i před větrem. V oblasti Frýdlantu v Libereckém kraji a na severu Olomouckého a severozápadě Moravskoslezského kraje bude od čtvrtečního rána do Štědrého večera hodně foukat. Kvůli větru s nárazy nad 65 kilometrů v hodině hrozí polámané větve stromů a polámané stromy a mohou způsobit škody na budovách. Lidé by měli být opatrní při pohybu venku a při řízení vozidel.Předpověď na další dnyVe čtvrtek nás čeká zatažená až oblačná obloha. Odpoledne od západu se může vyskytnout místy občasné sněžení nebo mrznoucí déšť. Nejvyšší denní teploty se budou vyskytovat mezi -3 až +1 °C.Na Štědrý den v pátek bude zataženo až oblačno. Zpočátku bude na většině území občasně pršet, na východě země může i sněžit. Nejvyšší denní teploty budou mezi 5 až 10 °C.Ani počasí o víkendu nebude jiné. V sobotu bude rovněž zataženo až oblačno, na většině území bude občas déšť. Nejvyšší denní teploty budou mezi 3 až 7 °C. V neděli bude také zataženo až oblačno, místy bude občasně pršet. Přes den bude teplota kolísat mezi 2 až 6 stupni. V pondělí bude zatažená až oblačná obloha, místy se vyskytne občasný déšť. Přes den bude mezi 1 až 5 °C.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211222/a-vy-jste-uz-koupili-vanocniho-kaprika-pokud-ne-mame-pro-vas-rady-jak-vybrat-toho-nejcerstvejsiho-16938597.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počasí, sníh, varování, český hydrometeorologický ústav (čhmú), meteorologové