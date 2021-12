https://cz.sputniknews.com/20211222/co-se-zkusit-prestehovat-do-severni-koreje-a-nahradit-ve-funkci-kima-rakusan-si-na-hrad-netroufne-16946103.html

„Co se zkusit přestěhovat do Severní Koreje a nahradit ve funkci Kima?" Rakušan si na Hrad netroufne

Lídr STANu na twitterovém účtu uvedl, že chce ukončit spekulace o své kandidatuře v nadcházejících prezidentských volbách.„Nebudu se jich osobně účastnit,“ ujistil.Následně Rakušan přišel i s vysvětlením svého záměru.„Snad jsem tím nezklamal vás, kteří ve mě vkládali jisté naděje, ale svoji sílu a čas opravdu musím dlouhodobě věnovat ministerské práci…1/2,“ podotkl.Lidé výroky šéfa vnitra bez povšimnutí nenechali.„Co se zkusit přestěhovat do Severní Koreji a nahradit ve funkci Kima? To by jistě lichotilo Vašemu silnému egu - tedy soudě dle Vašeho vlastního výroku z nedávné doby,“ napsala Ilona_W.„No, vidíte, pane Rakušane. Asi bych dohledal text, kde kandidaturu připouštíte a nyní, když se objeví negativní hlasy lidu, rychle od této myšlenky pryč. Fakt vám začínám nevěřit,“ okomentoval výrok Rakušana uživatel s nickem Jen_tak.„Zase lžete. Rozmluvili vám to. Protože to docela přeháníte! Vaše nezdravé sebevědomí nemá hranice,“ zkritizoval ministra Božena Vrábková.„Opravdu jste mě velmi zklamal, pokud jste o možnosti kandidatury na prezidenta vůbec uvažoval. Když ego předběhne schopnosti,“ neskrývá své pocity Anna Halova.Někteří sledující dokonce nakreslili budoucí výsledek politika.„Ani se nedivím. V té době se svým působením na MV tak znechutíte lidem, že by vás pak nevolil už nikdo,“ vyslovil se Jan Sedláček„První rozumné rozhodnutí, jen by jsi si udělal ostudu, příznivců ti ubývá jako sněhu při oblevě, naštěstí,“ zdůraznil White Bullík.V komentářích pod příspěvkem Rakušana se chytali i jiní politici:Sarkasmus dalších neměl meze.„Vítku, určitě jste nezklamal, na ministerstvu se točí více peněz, než v KPR, takže jsem to čekal,“ utahuje si z Rakušana sledující s nickem FackaDoTvářePK (PK – Pražská kavárna, pozn. red.)„Tak ještě skončit na MV a vrátit se do Kolína, kde nic není, arogancí nedoženeš,“ doporučil Coco.Připomeňme, že na začátku prosince kandidát na ministra školství a jeden ze zakladatelů hnutí STAN Petr Gazdík na CNN Prima NEWS řekl, že šéf hnutí Vít Rakušan by měl kandidovat na prezidenta, protože by byl skvělým prezidentem.„Vít Rakušan by byl dobrý. Pro mě je nejhorší situace, že se do druhého kola prezidentské volby dostanou Andrej Babiš a Tomio Okamura,“ uvedl Gazdík.Zároveň řekl, že by demokratické strany měly najít několik kandidátů, kteří budou mít šanci na druhé kolo.„Vítek by byl skvělý kandidát a byl by skvělý prezident. Je to ale o rozhodnutí Víta Rakušana, hnutí STAN i koalice s Piráty. Můj názor je, že by kandidovat měl,“ dodal Gazdík.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

