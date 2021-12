https://cz.sputniknews.com/20211222/etzler-odesel-z-nemocnice-a-poslal-fanouskum-vzkaz-v-den-svych-narozenin--16948368.html

Etzler odešel z nemocnice a poslal fanouškům vzkaz v den svých narozenin

Etzler odešel z nemocnice a poslal fanouškům vzkaz v den svých narozenin

Herec Mirek Etzler byl po čtyřech týdnech hospitalizace propuštěn z nemocnice. Etzler prožil náročný boj s covidem, kvůli těžkému průběhu nemoci nemohl dokonce... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-22

2021-12-22T19:59+0100

2021-12-22T19:59+0100

Etzler srdečně poděkoval svým fanouškům a všem, kteří se o jeho stav obávali. Poznamenal, že si nedovedl představit, že by sociální sítě mohly být zdrojem tak silné podpory. Herec chtěl strávit Vánoce s rodinou a jeho přání se splnilo. Ještě dřív uvedl, že se mu už daří líp.„Krásný dobrý den všem přeju. Já bych chtěl, protože cítím nějakou povinnost po těch stovkách, možná tisících krásných zpráv, které mi píšete, vám napsat, nebo respektive říct, že se cítím mnohem líp, že tady o mě v České Lípě skvěle pečují a že už to zkouším i bez kyslíku,“ řekl v jednom videu. Herec pravidelně informoval své sledující na sociálních sítích o svém zdraví. Sděloval, že má oboustranný zápal plic a potřebuje kyslík. To, že je ještě těžký kuřák a astmatik zkomplikovalo situaci. Ale teď už má nemoc skoro za sebou, však si uvědomuje, že zatím se úplně neuzdravil. „Nejsem sice zdravý, plíce budou bojovat ještě dlouho, ale bez kyslíku to snad už zvládnu,“ napsal Etzler ve svém příspěvku.Dříve jsme psali o tom, jak Etzler vyzýval k vakcinaci.Miroslav EtzlerMiroslav Etzler je český herec a dabér. Narodil se v Ostravě 22. prosince 1964. Když byl studentem, působil v amatérském divadelním souboru Depeše a hrál malé role v operetě ve státním divadle Ostrava. Byl hercem Severomoravského divadla Šumperk. Pak absolvoval Janáčkovou akademii múzických umění v Brně. Hrál i v brněnském Státním divadle a poté v letech 1992 až 2000 v Národním divadle. Spolu s herečkou Vilmou Cibulkovou si založili divadelní agenturu a vystupují v divadlech po celému Česku. Miroslav Etzler se stal známým svou hlavní rolí v televizním seriálu Pojišťovna štěstí. Také se objevil v seriálech Četnické humoresky nebo Život je ples a ve filmech Jak se krotí krokodýli či Dvojníci a Čas sluhů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

