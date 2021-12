https://cz.sputniknews.com/20211222/je-rozhodnuto-hraci-nhl-se-olympiady-v-pekingu-nezucastni-16951765.html

Je rozhodnuto. Hráči NHL se olympiády v Pekingu nezúčastní

„National Hockey League respektuje a obdivuje touhu hráčů NHL reprezentovat své země a účastnit se turnaje, na kterém by hráli nejlepší hokejisté světa. V souladu s tím jsme čekali tak dlouho, jak jen to bylo možné, abychom prozkoumali všechny varianty, jak našim hráčům na zimních olympijských hrách 2022 umožnit hrát,“ uvedl komisař NHL Gary Bettman.Konstatoval, že vzhledem k výraznému narušení programu základní části NHL zapříčiněnému rostoucím počtem událostí spojených s koronavirem není účast na olympiádě dále udržitelná.Podle jeho slov je prvořadým cílem bezpečně dohrát základní část NHL a Stanley Cup v rozumném časovém horizontu. Z toho důvodu využijí v souladu s upravenými zdravotními protokoly uvolněná data mezi 6. a 22. únorem k dohrávkám zápasů, které byly a případně budou dále odloženy.Zmiňme, že na začátku prosince Bílý dům oznámil, že nepošle oficiální delegaci na ZOH do Pekingu. Diplomatický bojkot, jak se tomu říká v USA, se netýká amerických sportovců. Administrativa slíbila, že je bude podporovat z domova. Čínské úřady jsou přitom přesvědčeny, že Washingtonem vyhlášený „diplomatický bojkot“ nezabrání úspěšnému konání ZOH. Jak oznámili Sputniku na Velvyslanectví Číny v USA, Čína ani nepozvala politické představitele USA na olympijské hry.ZOH 2022Zimní olympijské hry 2022 se budou konat v čínském Pekingu. Slavnostní zahájení proběhne 4. února 2022, ukončení pak 20. února. V Pekingu se uskuteční olympiáda již podruhé. První olympijské hry v tomto městě proběhly v roce 2008 a bude to první město, které hostilo jak letní tak i zimní olympijské hry.Město Peking tak bude čtvrté či páté asijské město, které hostilo zimní olympijské hry. První město bylo Sapporo v Japonsku v 1972, druhé bylo Nagano také v Japonsku v 1998 a třetí byl Pchjongčchang v Jižní Koreji v 2018. Soči, kde se konaly Zimní olympijské hry 2014, může být dle různých výkladů počítáno jak do Evropy, tak do Asie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

