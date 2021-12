https://cz.sputniknews.com/20211222/jurecka-coby-znalec-rozpoctovych-pravidel-se-neosvedcil-kalousek-ho-musel-skolit-a-nejen-on-16948686.html

Jurečka coby znalec rozpočtových pravidel se neosvědčil. Kalousek ho musel školit, a nejen on

Marian Jurečka, který stojí v čele vedení ministerstva zemědělství i resortu práce a sociálních věcí, se věnoval na twitterovém účtu situaci lidí postižených... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

Politik avizoval záměr, že by je od ledna chtěl masivně podpořit.„Situace lidí postižených energetickou krizí je vážná, dnes jsem měl několik jednání i s kolegy z vlády. Konkrétní pomoc představíme na vládě 29.12,“ poznamenal Jurečka.Za klíčové přitom považuje rychlou pomoc a masivní podporu pro lidi, kterých se krize dotkla. Tu by chtěl ministr spustit v lednu.„- Klíčová je rychlá pomoc- Masivní podporu musíme spustit v lednu- Rozšíříme parametry pomoci v rámci příspěvku na bydlení a MOP,“ jmenoval priority své činnosti JurečkaTento týden o energetické krizi Jurečka jednal s dalšími členy vlády. Ministr plánuje představit konkrétní kroky příští týden.Jeho status vyvolal reakci u sledujících, mezi nimiž se objevil i bývalý ministr financí a zakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek. Coby odborník s velkými zkušenostmi upozornil na to, že v lednu se vláda bude nacházet v rozpočtovém provizoriu, což zabraní spuštění rozsáhle podpory.„Masivní pomoc v lednu nespustíte, protože budete mít rozpočtové provizorium. Ledaže byste si vysvětlovali zákon 218/2000 Sb. mimořádně kreativně, což by mě dost mrzelo, protože vládu zákona mám za prioritu č.1,“ zdůraznil exšéf finančního resortu.Na rozdíl od Jurečky Kalousek si zřejmě pamatuje na to, že s rozpočtovým provizoriem vláda hospodaří v případě, že není nový rozpočet přijatý do 31. prosince.V takové situaci výše měsíčních výdajů nemůže přesahovat dvanáctinu posledního rozpočtu.Je pozoruhodné, že Kalousek nebyl jediný, kdo školil Jurečku. Na rozdíl od exministra financí zaznělyale razantnější poznámky.„Nebude lepší řešit příčinu? Odstoupení od systému emisních povolenek a odejít z energetické burzy. Nevidím důvod, proč by to nešlo, krom toho, že se Olaf bude zlobit,“ doporučil Jan Řezníček.„Pane Jurečka, přestaňte už kecat nesmysly a přesuňte DPH na energie do nižší sazby! Jasně, nezachrání to vše, ale alespoň něco. Byl by to první a rychlý krok k tomu, aby se nezhroutila následně celá společnost,“ doporučil Martin Krejzar.„Já chápu, že je to horký brambor tak trochu vzniklý v (hluboké) minulosti. Nebylo by ale vhodné uvažovat o systémovém řešení do budoucna? To není v naší zemi možné vyrábět energii tak, aby si ji ordinérní domácnost mohla dovolit?“ ptá se Martin Hrbek.„To bude firmám platné jak mrtvému zimník. Máte nějakou představu jaký dopad budou mít tyto ceny energií na firmy a následně na zaměstnanost ?“ přišel s dotazem Tomáš Halas.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

