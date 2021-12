https://cz.sputniknews.com/20211222/media-nato-zvysuje-mobilitu-sil-rychle-reakce-kvuli-konani-ruska--16944659.html

Média: NATO zvyšuje mobilitu Sil rychlé reakce kvůli konání Ruska

NATO v souvislosti s konáním Ruské federace zvýšilo mobilitu svých Sil rychlé reakce (NATO Response Force), které tvoří 40 tisíc vojáků, informují německé...

svět

nato

rusko

vojáci

Podle informací, které mají noviny k dispozici, Síly velmi rychlé reakce, které jsou součástí Sil rychlé reakce, by měly od pondělí být připraveny k nasazení v krizové oblasti během pěti dnů, přičemž dříve byla tato doba 7 dní. Noviny dále informují, že ke zvýšení připravenosti by mělo dojít i v takových složkách Sil rychlé reakce jako jsou speciální složky a složky pro logistiku.Noviny píší, že odpovídající rozhodnutí minulý týden přijala Severoatlantická rada. Avšak oficiální představitel NATO odmítl potvrdit informace, které se uvádějí v novinách. Uvedl, že politika NATO ve vtahu k Rusku zůstává důslednou: obrana a dialog.Rusko jako odpověď na obvinění Západu z eskalace kolem Ukrajiny nejednou zdůrazňovalo, že Rusko nikoho neohrožuje a nemá v plánu nikoho napadat. Nenechá však bez pozornosti konání, které potenciálně ohrožuje jeho zájmy. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přemísťuje vojska v rámci vlastního území a podle vlastního uvážení. To nikoho neohrožuje a nemělo by to nikoho znepokojovat. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že prohlášení Západu o možnostech pomoci Kyjevu při ochraně před Ruskem jsou směšné a nebezpečné.Rusko nejednou upozorňovalo na to, že všechna obvinění jsou používány jako záminka umístit více vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

nato, rusko, vojáci