Na slovenského opozičního poslance Ľuboše Blahu podal trestní oznámení poslanec z SaS

Poslanec Národní rady Slovenské republiky Miroslav Žiak (SaS) podal trestní oznámení na opozičního poslance z hnutí Směr-SD Ľuboše Blahu. Poslanec trestní... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

O svém záměru Miroslav Žiak informoval na svém účtu na Facebooku.Dodává, že spousta dalších na něj mrkalo, že by se chtěli k trestnímu oznámení přidat. Poslanec se ale bojí o jejich bezpečnost, a proto to raději udělá sám.Poznamenává, že očekává, že v nejbližší době se i na něj vyleje kýbl špíny v podobě „zaručeně ověřené informace.“Na závěr dodává: „Věřím, že se pan generální prokurátor SR bude zaobírat i takovým podněcováním nenávisti ex offo, bez toho, abychom museli dávat trestní oznámení, místo toho, aby kritizoval různá opatření vlády,“ napsal v závěru Žiak.Kritika Kisky a KolíkovéPoslanec opozičního Směru-SD Ľuboš Blaha na svém účtu na Facebooku včera ostře kritizoval současnou slovenskou vládní garnituru. Odnesli si to zejména bývalý prezident Andrej Kiska a ministryně spravedlnosti Mária Kolíková a to kvůli tomu, že nedodržují platná protikoronavirová opatření. Neměli mezi sebou rozestup ani roušku, ani respirátor. Samozřejmě, Blaha všechno ilustroval fotografií, na které je vidět Kolíkovou a Kisku, jak vedle sebe stojí na ulici.Dále se mu také nelíbí to, že navzdory zákazu vycházení ve večerních hodinách, si dvojice rozdává vánoční dárky uprostřed ulice. Dále Blaha kritizoval Hamrana za zásahy policie vůči protestujícím a vůči šéfovi Směru-SD Robertovi Ficovi. Pravidla by měla platit pro všechny, pak se Blaha ptá, proč se to nevztahuje na Kisku a Kolíkovou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

