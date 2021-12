https://cz.sputniknews.com/20211222/nad-vanskym-jezerem-byla-nalezena-tripokojova-jeskyne-16939369.html

Nad Vanským jezerem byla nalezena třípokojová jeskyně

Archeologové zjistili, že prostorná místnost, která je částečné vytesaná do skály, byla obydlená. Tým vědců v čele s profesorem archeologie Rafetem Cavusoglu... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

Nedávno zde byla vy výšce 1800 metrů nad mořem nalezena jeskyně, která skrývala stopy obydlení lidmi. Jeskyně se ukázala jako obytné místnosti.Tyto tři místnosti jsou vytvořeny částečně přírodní dutinou, která byla rozšířena. Ze vchodu je krásně vidět do okolí. Uvnitř jeskyně archeologové našli zbytky keramických hrnců a pánví, podle kterých se dá usoudit, že lidé zde žili již ve středověku. Pravděpodobně bylo jejich obydlí větší, ale část už byla zničena. Kdo v této jeskyni mohl žít?Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme si připomenout historii zemí kolem Vanského jezera. V 9. století př. n. l. se zde nacházel starověký stát Urartu s hlavním městem Tušpa (dnes město Van). Od poloviny 7. století př. n. l. přešlo okolí Vanu postupně pod kontrolu Peršanů, zpočátku pod vládu perských satrapů arménské dynastie Jerevandovců. V roce 331 př. n. l. dobyl břehy Solného jezera Alexandr Veliký a po jeho smrti se stalo součástí Seleukovské říše.Na počátku 2. století př. n. l. patřila tato místa Velké Arménii. Za vlády Tigrana II.Velikého začíná region ožívat: roste počet obyvatel, budují se silnice a rozvíjí se obchodní spojení. Movses Khorenatsi ve svých "Dějinách Arménie" uvádí, že urartské hlavní město v době Velké Arménie se začalo nazývat Tosp. Pro obyvatele v okolí Vanského jezera to bylo pravděpodobně poslední klidné období.Nejprve sem přišli Parthové, pak se moc nakrátko vrací do rukou Arménů a po pádu Parthů ji získávají Sásánovci. Tak začíná 700 let trvající historie římsko-perských válek. Úspěch přechází z jedné strany na druhou. Byzantská říše se zde také prosadila, i když jen nakrátko: její vláda trvala od roku 628 do roku 640, poté se provincie zmocnili muslimští Arabové. Ani ti zde však nezůstali. Arménští vůdci využili jejich oslabení a dostali se k moci. V roce 908 vyhlásili nezávislost a založili Vaspurakanské království.Poslední vládce Vaspurakanu sám předal své království Byzantské říši v roce 1021. A pak oblast, kde byla jeskyně nalezena, neustále přecházela z rukou do rukou: od Seldžuckých Turků k Mongolům, od nich k Timuridům atd. Bylo tam mnoho válek. Lze se domnívat, že třípokojová místnost byla pro stráž. Je zde dobře vidět do okolí, což umožňuje včas odhalit blížící se nepřátele. Je pravda, že jeskyně byla zřejmě opuštěna ve spěchu, ale zatím nebyly objeveny žádné stopy po zbraních, předmětech na opravu, ani místech, kam by je bylo možné uložit.V jeskyni se možná ve středověku usadili poustevníci , Arméni považují zemi kolem Vanu za svůj rodný domov, bylo zde mnoho jejich posvátných míst a chrámů a místní obyvatelstvo bylo navzdory střídání vládců a různým bojům až do genocidy v roce 1915 převážně arménské. Po této tragédii byla většina místních chrámu zničena Turky. Proti verzi o poustevnicích hovoří skutečnost, že v jeskyni nebyly dosud nalezeny žádné posvátné předměty. Vzhledem k tomu, jak je citlivé téma současného Turecka a problematiky arménské genocidy, může dojít k tomu, že pokud budou nalezeny nějaké posvátné předměty jasně spojené s arménskou křesťanskou tradicí, jednoduše se o nich nebude mluvit.Ještě je jedna možnost: byla to základna lupičů, a to malého gangu. Kolem jezera totiž vede prastará cesta, z níž se vychází další. Ať už regionem otřásaly války a bitvy, po těchto cestách se pohybovali obchodníci a někdy i uprchlíci s majetkem. Jeskyně leží na strategickém místě, což jejím obyvatelům umožňuje kontrolovat obchodní cesty, aniž by museli chodit příliš daleko a předem je možné vidět oběti (nebo nebezpečí - například vojenskou jednotku) a plánovat léčky.Teprve další vykopávky mohou dát přesnější odpověď na otázku, kdo byli obyvatelé skalního bytu nad Vanem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

