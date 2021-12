https://cz.sputniknews.com/20211222/naftogaz-si-stezoval-evropske-komisi-na-gazprom-16949216.html

Naftogaz si stěžoval Evropské komisi na Gazprom

Naftogaz si stěžoval Evropské komisi na Gazprom

Ukrajinský Naftogaz podal u Evropské komise stížnost na Gazprom, v níž tvrdí, že ruská státní společnost zneužívá svého dominantního postavení na evropském... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-22T18:47+0100

2021-12-22T18:47+0100

2021-12-22T18:47+0100

svět

gazprom

plyn

naftogaz

plynovod

stížnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/424/17/4241762_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_78a69098507d66ee20a2e367d1db00ce.jpg

„Národní společnost podala Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž žádost o okamžitá opatření k normalizaci situace,“ uvedla tisková služba ukrajinské společnosti ve svém prohlášení.Údajně Gazprom, který má dostatečné objemy plynu a může volně využívat tranzitní kapacitu ukrajinského systému přepravy plynu, odmítl dodávat velké objemy paliva do Evropy.Podle šéfa ukrajinské společnosti Jurije Vitrenka to byla politika ruské společnosti, která způsobila rekordní nárůst cen plynu na kontinentu.Stěžovatelé rovněž požádali Brusel, aby okamžitě přijal předběžná opatření, tedy i uložil povinnost Gazpromu vystavit značné objemy na prodej prostřednictvím elektronické platformy pro dodávky na rusko-ukrajinské hranici nebo „alespoň na hranici mezi Ukrajinou a zeměmi EU“.Naftogaz ve své výzvě rovněž uvedl, že Gazprom by měl do své exportní soustavy pustit plyn od soukromých dodavatelů z Ruska a Střední Asie.Hranice byla překročenaV úterý ceny kontraktů na dodávky pohonných hmot v lednu poprvé v historii překročily hranici 2100 dolarů. Značný růst cen plynu v Evropě začal v dubnu a květnu, když průměrná cena spotu TTF kolísala v rozmezí 250-300 dolarů za tisíc kubíků. V posledních letních dnech překročila cena smlouvy o dodávce „na den dopředu“ 600 dolarů a již na začátku října překročila práh 1000 dolarů.Takové stabilně vysoké ceny nebyly v Evropě za celou dobu fungování plynových uzlů, tedy od roku 1996. Experti vysvětlují růst cen několika faktory: nedostatečným naplněním evropských podzemních nádrží, omezením nabídky ze strany hlavních dodavatelů, a velkou poptávkou po zkapalněném zemním plynu v Asii.Na podzim byla také dokončena výstavba plynovodu Nord Stream 2, ale certifikace provozovatele plynovodu se zpozdila, což také ovlivňuje smlouvy. Plynovod Nord Stream 2 absolvuje dnes proceduru schválení regulátorem, Federální síťovou agenturou SRN. Tento proces byl pozastaven kvůli tomu, že regulátor považoval za nutné, aby společnost Nord Stream 2 AG založila v Německu dceřiný podnik, a aby ten podal novou žádost o certifikaci jako operátor, vyžaduje si to evropská legislativa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211222/gazprom-pozastavil-dodavky-plynu-pro-jamal-evropa-16941993.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gazprom, plyn, naftogaz, plynovod, stížnost