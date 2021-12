https://cz.sputniknews.com/20211222/natahl-ruku-a-zamkl-dvere-zilkova-promluvila-o-tom-jak-ji-balil-gott-16942445.html

„Natáhl ruku a zamkl dveře“. Žilková promluvila o tom, jak ji balil Gott

O českém zpěvákovi Karlu Gottovi se ví, že ženy byly vždy jeho velkou slabostí. Několik let byla jeho milenkou režisérka, fotografka a designérka Alice... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

Jeho osudovou ženou se stala Ivana Gottová, kterou herečka Veronika Žilková jistě nepotěšila informací, že se Gott snažil také o ni. Na tom by nebyl nic tak špatného, kdyby v té době už nebudoval vztah s Ivanou.Veronika Žilková vydala svou knihu s názvem Dělte dvěma. Právě z této kniha vzešla informace o tom, jak se ji Karel Gott snažil sbalit. Veronika popsala celou situaci, jak na ni Karel šel...Žilková telefonicky kontaktovala Karla Gotta a ten jí dal slib, že kravatu poskytne. Když už se blížil ples, Veronika kravatu stále neměla.Veronika nechtěla mistra odmítnou a tak šla dát do jeho domu.Veronika ve své knize píše, že když ji Karel vyprovázel k autu, měl na sobě modrý župan.Když pak sedla auta, celá rozrušená nevěřila, co se právě stalo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

