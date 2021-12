https://cz.sputniknews.com/20211222/nejen-kuchar-ale-i-zpevak-buresova-hodnotila-hudebni-schopnosti-sveho-pritele--16944916.html

Nejen kuchař, ale i zpěvák? Burešová hodnotila hudební schopnosti svého přítele

Nejen kuchař, ale i zpěvák? Burešová hodnotila hudební schopnosti svého přítele

Herečka Eva Burešová a slavný šéfkuchař Přemek Forejt se nachází ve vztahu už více než rok a zatím budí dojem, že všechno se vyvíjí dobře. V pořadu 7 pádů... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

Milenci oznámili, že by rádi nazpívali duet, píše CNN Prima NEWS. Burešová přiznala, že jejich přátelé už dokonce napsali písně, které by pár mohl společně zazpívat. Herečka zpívá už několik let a Přemek Forejt se do zpěvu pustil teprve nedávno, ale už stihl vydat dvě písničky.Burešová si pochvaluje hudební schopnosti svého partnera a konstatuje, že má krásné zabarvení a jedinečný hlas.Možná si myslíte, že jako kuchař Forejt vaří každý den pro svou přítelkyni, ale tak to není. Pár přiznal, že raději věnuje čas zajímavějším věcem než vaření.Forejt je šéfkuchařem slavné olomoucké restaurace Entrée. BurešováDědkovi řekla, že zatím tam nikdy nebyla. Herečka také vyprávěla o tom, jak přednedávnem k večeři měli brambůrky a jako dezert si dali sladké pendreky.Dříve Eva Burešová pootevřela oponu neznáma o své roli v novém seriálu ZOO.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

