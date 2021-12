https://cz.sputniknews.com/20211222/obrana-koupila-kulomety-minimi-co-na-to-nase-zbrojovky-ptaji-se-lide-16941344.html

Obrana koupila kulomety MINIMI. „Co na to naše zbrojovky?“ ptají se lidé

Smlouva byla podepsána za ministerstvo obrany náměstkem pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Luborem Koudelkou a za vítěze tendru smlouvu podepsal jednatel společnosti CB SERVIS CENTRUM s.r.o. Lubomír Havelka.Armáda tak na základě smlouvy dostane do roku 2025 až 949 kulometů MINIMI v rážích 7,62 a 5,56. Maximální finanční rámec smlouvy byl stanoven na 1,12 miliardy korun včetně DPH.Ministerstvo tvrdí, že dohoda umožňuje i pořízení náhradních dílů, díky čemuž budou po dobu deseti let zabezpečeny opravy zbraní.Resort dodal, že uzavřením dohody začala závěrečná třetí etapa přezbrojení jednotek české armády „moderní účinnou ruční zbraní“.Nutno podotknout, že belgické kulomety MINIMI již armáda ve výbavě má. Na svém webu píše, že je zbraň v současné době zavedena ve výzbroji prakticky všech zemí NATO, zejména Velké Británie, Kanady a USA.Informaci zveřejnil resort i na svém účtu na Facebooku. „Ministerstvo obrany a česká společnost CB SERVIS CENTRUM s.r.o. dnes uzavřely rámcovou dohodu na dodávky kulometů MINIMI. Celkem si armáda může objednat až 949 kulometů.“Reakce od uživatelů byly různorodé. „Co na to naše zbrojovky? Že by nedokázaly vyrobit kulomety také kvalitní, spolehlivé a od NAŠICH?“ ptá se Milan Rybenský. „Tomu já říkám minimálně maximální,“ napsal Jaroslav Zapletal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

