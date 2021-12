https://cz.sputniknews.com/20211222/pekarova-adamova-se-obava-o-svobodu-medii-v-polsku-od-uzivatelu-to-ale-poradne-schytala-kvuli-ct--16943785.html

Pekarová Adamová se obává o svobodu médií v Polsku, od uživatelů to ale pořádně schytala kvůli ČT

17. prosince přijal polský Sejm změnu zákona o televizním i rádiovém vysílání. V souladu s ním dojde k zákazu médií, která jsou kontrolována zahraničními... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

Ukázalo se, že tyto změny trápí předsedkyni Sněmovny a šéfovou TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Ta se k zákonu vyjádřila na svém účtu na Facebooku.Má za to, že snahy polské vlády omezovat tamní média je potřeba zastavit.Má za to, že polská vláda prosazuje mediální zákon, jehož cílem je umlčet opoziční televizi TVN.Podle Pekarové Adamové jsou tyto snahy hrozbou také pro Českou republiku, nakolik pokusy o ovládnutí médií probíhaly i na území České republiky.„A dobře víme, kam až to může vést,“ uvedla na závěr Pekarová Adamová.A co na to diskutující?Podle některých není potřeba chodit daleko a podobná situace je i v Česku.„Česká veřejnoprávní televize slouží zájmům vládního kartelu napojeného na zahraniční struktury a pracující proti suverenitě ČR. Opozici dává minimum prostoru, vládním politikům naopak neklade kritické otázky. Voliči opozici proto tuto televizi nesledují a dávají přednost alternativním zdrojům, které jsou naopak vyvážené a poskytují zasloužený prostor širšímu spektru názorů. Z ČT se stal nástroj propagandy a šiřitel dezinformací, proto je třeba ji zrušit, stop poplatků,“ reaguje Marek Rychlý.„Opozici dává minimum prostoru, vládním politikům naopak neklade kritické otázky’ Jako bych četl vyjádření o ČT a její přístup ke všem těm TOPkám a Starostům. Ale to je určitě jiný případ, že?“ ptá se Arnošt Kudrna.Někteří míní, že by se měla Pekarová Adamová více zajímat o dění doma.„Piráti zachraňují polské ženy…Vy zase média…A kdo se postará o Česko?“ Zajímalo by Miroslava Dragouna.„Pekarová nemá dost sebereflexe, jinak by se v tomto prostoru neztrapňovala podobnými bludy. A tato osoba se bohužel, díky podvodnému kartelu dostala v politice tam kde je. Program antibabiš vystřídal program hloupých prounijních keců,“ míní Ladislav Řehořek.Sporný zákon může ohrozit vztahy Polska a USAPodle nových změn zákona by v Polsku měla být zakázána činnost jakýchkoliv médií, které kontrolují investoři mimo Evropskou unii. Zákon však ještě musí podepsat polský prezident Andrzej Duda. Když prezident zákon podepíše, mohlo by to ohrozit vztahy Polska a USA. Důvodem je, že nový zákon ohrožuje činnost televizní stanice TVN, která patří americkému byznysu. Zmiňme, že polský Sejm již hlasoval o těchto změnách, které navrhlo hnutí Právo a spravedlnost v srpnu. Již tehdy to vyvolalo protesty mezi obyvateli Polska. Poté Senát návrh zákona vetoval. Teď ale poslanci vrátili zákon zpět, což v Polsku vyvolalo opravdovou bouři. Tisíce protestujících se shromáždili ve Varšavě a požadovali od Dudy, aby nepodepsal zákon, který může ohrozit vysílání hlavního opozičního televizního kanálu TVN. Protestní akce proběhly i v dalších městech: Krakovu, Gdaňsku, Poznani…Mediální skupina TVN má 14 kanálů včetně informačního TVN24. Formálně ji řídí společnost Polish Television Holding BV, která je registrována v Holandsku, tedy na území EU. Avšak majitelem je americký investor, společnost Discovery. Podle nových změn neevropští investoři nemůžou vlastnit více než 49 procent. Ironie je v tom, že polští zákonodárci argumentovali přijetí změn nutností bojovat s hrozbami pro národní bezpečnost, která podle jejich logiky pochází ze strany amerických partnerů. Prezident Duda se tak ocitl v nelehké situaci.Kriticky se ke změnám v zákonu o médiích staví i Evropská komise, obává se, že to ohrozí svobodu a pluralismus médií v zemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

