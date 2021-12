https://cz.sputniknews.com/20211222/pocty-pripadu-covidu-v-cesku-konecne-klesaji-prispiva-k-tomu-i-ockovani-16943078.html

Počty případů covidu v Česku konečně klesají. Přispívá k tomu i očkování?

Počty případů covidu v Česku konečně klesají. Přispívá k tomu i očkování?

V úterý bylo identifikováno 11 825 nově nakažených, což je o necelé 4900 případů méně než před týdnem.Počet nakažených za dobu pandemie přesahuje 2,4 miliony lidí, z nichž 35 494 lidí zemřelo. Dříve denně umíralo více než sto nakažených, od poloviny prosince se však situace změnila a ta čísla se pohybují v desítkách denně.Na snížení počtu úmrtí, případů s těžkým průběhem nemoci a hospitalizací se prý podílí i očkování. Za necelý rok bylo podáno přes 15 milionů vakcín, přitom počet naočkovaných lidí oběma dvěma dávkami je kolem 6,6 milionů lidí, přičemž přes dva miliony lidí přišli pro posilující dávku vakcíny. Během úterý bylo naočkováno téměř 83 700 lidí, tedy o několik tisíc méně než před týdnem.Důležitým bodem vývoje epidemie je i pozitivita provedených testů, jež v poslední době také klesá. Týdenní průměr pozitivních testů se u lidí s příznaky snížil pod 25 procent, přitom ještě před dvěma týdny byl Covid-19 diagnostikován u každého třetího testovaného. U testování po rizikovém kontaktu výskyt pozitivních testů nedosahuje 12 procent a u nejčastějšího preventivního a plošného testování se koronavirus potvrzuje u necelých pěti procent testovaných.Nehledě na to, že čísla ukazují na pokles případů onemocnění, stále však panují obavy z nové varianty omikron. Vláda by měla dnes oznámit, jaká budou protiepidemická opatření po skončení nouzového stavu 25. prosince.Omikron v ČeskuFakultní nemocnice Brno identifikovala u testovaných 17 případů omikronu. Prvními nakaženými v prosinci se staly dvě zdravotní sestry z plicního oddělení, poté se nemoc objevila u dětí jedné z nich, pak byla odhalena i na základní škole v Brně a další případy nákazy byly zjištěny také v Humpolci a Pohořelicích.Poprvé byl v ČR omikron zjištěn u ženy z Liberce, jež se vrátila z cesty z Afriky, druhým případem se stal muž, který s ní byl v blízkém kontaktu. Podle mínění odborníků je omikron třikrát až čtyřikrát nakažlivější než jeho předchůdce varianta delta.Ministr zdravotnictví ČR Vlastimil Válek předpokládá, že bude omikron v Česku v populaci dominovat už v polovině ledna. Před výrazným a prudkým nárůstem nových případů koronaviru způsobených variantou omikron v úterý varoval ředitel Světové zdravotnické organizace pro Evropu (WHO) Hans Kluge. Počet zjištěných případů omikronu ve světě roste a znepokojuje vlády v řadě zemí. Omikron už převládá nad jinými variantami koronaviru v řadě zemí Evropy (v Dánsku, Portugalsku, Británii, ve Francii představuje třetinu případů) a ve Spojených státech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

