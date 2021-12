https://cz.sputniknews.com/20211222/prevence-alzheimerovy-choroby-ktere-koreni-ma-prinos-pro-pamet--16940278.html

Prevence Alzheimerovy choroby: Které koření má přínos pro paměť?

Podle statistik NHS trpí demencí každý čtrnáctý člověk starší 65 let. Přestože některé rizikové faktory nemůžete změnit, existuje i mnoho faktorů, které změnit...

NHS totiž uvádí, že existují dobré důkazy o tom, že zdravý životní styl může pomoci snížit riziko vzniku demence. Existuje mnoho různých typů demence, přičemž Alzheimerova choroba je jedním z nejčastějších. Některé rizikové faktory demence nelze změnit, například věk a genetiku, avšak důležité mohou být i jiné rizikové faktory, které je možné změnit. Pomoci mohou také některé potraviny.Společnost Healthcare Associates of Texas uvádí, že koření, jako je kmín a skořice, obsahuje velké množství polyfenolů, což jsou „sloučeniny, které nabízejí četné výhody pro paměť a zdraví mozku“.Odborníci se shodují na tom, že to, co je dobré pro vaše srdce, je dobré i pro váš mozek, což znamená, že můžete pomoci snížit riziko demence tím, že budete udržovat svůj krevní tlak na zdravé úrovni.S přibývajícím věkem se zvyšuje i riziko vzniku demence, i když příznaky se mohou u jednotlivých osob značně lišit. Demence totiž nezpůsobuje pouze ztrátu paměti. Demence může ovlivnit způsob myšlení, cítění, mluvení a chování.Střední věk, tedy od čtyřicítky do začátku šedesátky, je vhodnou dobou k tomu, abyste začali podnikat kroky ke snížení rizika vzniku demence. Užitečné je ale podnikat kroky v každém věku. Změny v mozku, které způsobují demenci, mohou začít roky nebo dokonce desetiletí předtím, než se objeví příznaky. Pokud nyní žijete zdravým životním stylem, snižujete pravděpodobnost, že k těmto změnám v mozku dojde.Lidé s Alzheimerovou chorobou nebo demencí nepotřebují speciální stravu, ale je důležité jíst vyváženě a výživně. Podle organizace Dementia UK bude v roce 2025 ve Spojeném království žít více než milion lidí s demencí.Některé běžné časné příznaky se však mohou objevit nějakou dobu před stanovením diagnózy demence. Patří mezi ně ztráta paměti, potíže se soustředěním a změny nálad.Rané příznaky demencePodle výpočtů Světové zdravotnické organizace byla demence diagnostikována u více než 55 milionů lidí. Je to syndrom, při kterém člověk postupně ztratí kognitivní funkce, tedy schopnost přemýšlet a budovat logická spojení, zvýší se zapomnětlivost, začne se těžko orientovat dokonce ve známém prostředí.Podobné poruchy mohou být způsobeny různými chorobami, poznamenal Gološejkin. K demenci vedou zejména neurodegenerativní poruchy, traumata hlavy, některé infekce, metabolické poruchy, nedostatek určitých vitamínů. Alzheimerova choroba a ateroskleróza mozkových cév jsou nejčastějšími příčinami vzniku tohoto syndromu, řekl odborník. Některé faktory mohou přitom zvýšit riziko vzniku demence, pokračoval biolog.Zpozorovat první příznaky demence je velmi těžké, často za ně považují reakci na stres, nebo zvláštnosti související se stárnutím člověka, dodal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

