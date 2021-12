https://cz.sputniknews.com/20211222/princezna-diana-porusila-vanocni-tradici-kralovske-rodiny-a-mohl-za-to-kasmirovy-svetr-16951494.html

Princezna Diana porušila vánoční tradici královské rodiny. A mohl za to kašmírový svetr

Princezna Diana porušila vánoční tradici královské rodiny. A mohl za to kašmírový svetr

Princezna Diana nevěděla o důležité vánoční tradici královské rodiny, když se v roce 1981 zúčastnila svých prvních královských Vánoc jako novomanželka prince... 22.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-22T22:10+0100

2021-12-22T22:10+0100

2021-12-22T22:10+0100

svět

velká británie

dárek

vánoce

tradice

princezna diana

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1210/54/12105482_0:183:3009:1875_1920x0_80_0_0_3c61ac3ffbee732e762f2fda7541fedf.jpg

Diana koupila princezně Anně krásný kašmírový svetr, aniž by věděla o tradici vyhýbat se drahým dárkům a kupovat dárky humorné. Na oplátku jí Anna koupila držák na toaletní papír.Následující Vánoce však Diana tradici přijala a koupila své švagrové Fergie koupelnovou předložku s leopardím vzorem.Podle královských zdrojů tato tradice výstředních královských vánočních dárků pokračuje. Meghan Markleová totiž během svých prvních královských Vánoc koupila královně zpívajícího křečka na hraní.Princezna Anna přinesla svému bratrovi Charlesovi bílé kožené záchodové prkénko, které si prý bere s sebou na zahraniční cesty. Některé dárky byly v průběhu let odvážné a odrážely rozpustilou stránku členů královské rodiny.Princ Harry údajně koupil královně koupací čepici, na které bylo napsáno „není život mrcha?“. Kate Middletonová kdysi Harrymu přinesla sadu, „jak si vypěstovat vlastní přítelkyni“ poté, co se princ dostal na titulní stránky novin po řadě známých románků, které předcházely jeho vztahu s Meghan Markleovou.Na rozdíl od většiny britských rodin však královská rodina rozbaluje dárky na Štědrý den, což odráží jejich germánský původ. Své dárky tajně propašují do přízemí během odpoledne, než se sejdou na večer. V 18 hodin se dárky všech členů rodiny uloží na hromádku, než je rozbalí.Princ Philip měl tento proces na starosti a dával každému z královské rodiny pokyn, aby si mohl rozbalit své dárky. Po jeho smrti bude muset tuto odpovědnost převzít někdo jiný, ale není jasné kdo.Porušení svatebních tradicPrincezna Diana není jediná, která porušila nějaké královské tradice. Vévodkyně z Cambridge v den své svatby byla s rozpuštěnými vlasy, čímž porušila tradici, kterou královská rodina dodržovala celých 350 let, sděluje zpravodajský portál Express. Kate Middletonová si navíc sama udělala make-up, místo toho, aby se uchýlila k pomoci profesionálů. Vévodkyně chtěla, aby ji princ William viděl na svatbě tak, jak vypadá v normálním životě.Královská expertka Ashley Pearsonová poznamenala, že vévodkyně si velmi přála rozpustit vlasy a jít k oltáři s dlouhými padajícími kudrlinkami, tedy se svým oblíbeným účesem, který miluje i William. Nakonec se dohodli na kompromisu ohledně jejího vzhledu. Obvykle na královských svatbách nejsou žádné družičky a svědci, ale v tomto ohledu se princ William a Kate Middletonová vyznačovali tím, že pozvali na tyto role Pippu Middletonovou a prince Harryho.Ale to není všechno. Vévodkyně porušila další královskou tradici tím, že si vybrala pro svou sestru Pippu bílé šaty od Sary Burtonové, které se velmi podobaly šatům Kate, které vytvořil Alexander McQueen. Družičky obvykle nenosí bílé šaty, protože v takovém případě může být někdo z nich náhodně přijat za nevěstu.Nejvíce neočekávané pravidlo, které se vévoda a vévodkyně z Cambridge rozhodli ignorovat, se však týkalo jejich první svatební noci a líbánek.Podle tradice se královské páry vydají na svatební cestu hned po svatbě, ale Kate a William se chovali jinak. Svou první svatební noc pár strávil v Buckinghamském paláci a na líbánky vyrazil až po deseti dnech. Byla to neuvěřitelná cesta na Seychely, kde se ubytovali na soukromém ostrově.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211205/poklad-princezny-diany-legendarni-zasnubni-prsten-kate-middletonove-prosel-jistymi-zmenami-16750316.html

https://cz.sputniknews.com/20211219/alzbeta-ii-se-obratila-s-prosbou-na-williama-a-kate-boji-se-o-jejich-bezpecnost-16907322.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, dárek, vánoce, tradice, princezna diana