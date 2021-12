Producentka Zaklínače vysvětlila divákům šokující smrt ve druhé řadě

https://cz.sputniknews.com/20211222/producentka-zaklinace-vysvetlila-divakum-sokujici-smrt-ve-druhe-rade-16951930.html

V hodinovém speciálu Zaklínač: Odhalení herci a štáb diskutovali o událostech druhé řady. Speciálu se účastnily hlavní hvězdy seriálu Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allanová (Ciri) a také producentka Lauren Schmidt Hissrichová, kteří společně probrali šokující zvraty druhé řady.Snad nejvíc šokujícím okamžikem druhé řady byla smrt Eskela, roli kterého si zahrál Basil Eidenbenz.Felicia Day, moderátorka pořadu se producentky zeptala, proč, když uvedla na svět tolik zaklínačů, je pak v druhé řadě brutálně zavraždila.„Chci říct, že velká část 2. řady je o tom, zda přišel konec bratrstva zaklínačů?“ vysvětlila Lauren Hissrichová.„Museli jsme si být jistí, že opravdu jdeme domů, do toho bodu, že se kontinent neustále mění a zůstalo tam ještě místo pro zaklínače?“Moderátorka se podrobněji pozastavila na smrti Eskela, protože to bylo traumatizující a požadovala proto vysvětlení, proč se to muselo stát. „Můžeš vysvětlit své rozhodnutí zabít ho tak brzy?“ zeptala se moderátorka a dodala, že by to lidi určitě zajímalo.Producentka odpověděla, že důvod je v motivaci Geralta.Producentka dodala, že scénář nové řady je již napsán, ale kreativní proces je ještě v zárodcích. Nehledě na to, že je scénář hotový, Hissrichová poprosila fanoušky, aby byli trpěliví, na dokončení seriálu je potřeba ještě spoustu času.Seriál ZaklínačZaklínač (v anglickém originále The Witcher) je fantazijně dramatický webový televizní seriál od Lauren Schmidt Hissrichové. Je založený na stejnojmenném cyklu povídek a románů od polského spisovatele Andrzeje Sapkowského. První řada seriálu Zaklínač vyšla v prosinci 2019.Knihy vyprávějí příběh Geralta, lovce příšer z Rivie. Hlavní roli Geralta ztvárnil britský herec Henry Cavill, který se proslavil rolí Supermana. V příběhu se objevuje princezna Ciri a Yennefer a jejich osudy jsou těsně spojené.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

