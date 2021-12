https://cz.sputniknews.com/20211222/prymula-strasi-omikronem-a-apeluje-na-lidi-neplanovat-oslavy-silvestra--16942824.html

Prymula straší omikronem a apeluje na lidi neplánovat oslavy Silvestra

Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek by měl ve středu představit seznam opatření, která by měla platit po ukončení nouzového stavu až do konce roku. Poté je ve hře několik variant.Podle epidemiologa je zbytečné apelovat na lidi, aby se nescházeli, stejně se nějaké ty kontakty zachovají.25. prosince končí nouzový stav a spolu s ním i opatření, v rámci kterých se restaurace a bary musejí zavírat v deset hodin večer. Je proto možné, že lidé budou slavit Silvestra v těchto zařízeních a zůstanou tam i po půlnoci.Prymula apeluje na lidi, aby si uvědomili možná rizika spojená se šířením nové varianty.„Bylo by nešťastné den předem říct, že se všechny akce ruší. Myslím si, že by oslavy neměly být plánovány, protože omezení do deseti hodin tu předtím bylo. V nějaké podobě by to mělo být obnoveno, nedovedu si představit, jak v posledních dnech všichni půjdou na nějaké akce. Musíme si uvědomit, že tu omikron bude a začne se velmi intenzivně šířit,“ varuje Prymula.Prymula se domnívá, že po Novém roce začnou počty opět stoupat.„Určitě se to zlomí. Může dojít k tomu, že křivka se začne zalamovat a začne stoupat,“ věští bývalý ministr resortu zdravotnictví.Motivace k očkováníEvoluční biolog Jaroslav Flegr a imunolog Václav Hořejší reagovali na výrok poslance Marka Výborného o tom, že lidé, kteří nejsou očkovaní proti covidu-19, by si měli platit v případě hospitalizace péči ze svého. Podle Flegra by se měla vláda uchýlit k pozitivnímu přesvědčování a zmínil i finanční odměnu. Zmínil se o tom ve vysílání CNN Prima News.Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný poskytl serveru Seznam Zprávy rozhovor, v němž zmínil, že neočkovaní lidé, kteří se nakazí covidem-19 a skončí na JIP, by si měli tuto péči hradit z vlastních kapes.Imunolog Václav Hořejší konstatoval, že takový nápad by nemusel být úplně špatný, avšak byl by těžko proveditelný. „Jakékoliv prostředky, které by lidi přesvědčily k očkování, jsou dobré. Nemyslím si, že se tohle opravdu podaří. Je to drsné opatření. Právníci by jej napadli ještě zuřivěji než třeba zavedení nouzového stavu.“Jaroslav Flegr to vidí zase úplně jinak. Ten by se místo negativní motivace soustředil na tu pozitivní.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

